Adler Union Frintrop: Sportchef über Oberliga, Geld und Essener Konkurrenz

Die DJK Adler Union Frintrop schwimmt seit gefühlt zwei Jahren auf einer Euphoriewelle und könnte den Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga schaffen.

Acht Spieltage sind in der Landesliga Gruppe 3 am Niederrhein noch zu absolvieren. Die DJK Adler Union Frintrop will ihren Drei-Punkte-Vorsprung ins Ziel bringen und in der neuen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Oberliga Niederrhein an den Start gehen.

Am Sonntag (19. März, 15 Uhr) kommt es am Frintroper Wasserturm zum Gipfeltreffen: Tabellenführer Adler Union empfängt seinen ärgsten Verfolger, die Sportfreunde Niederwenigern. Zur Info: RevierSport wird vor Ort sein und auch einen Liveticker zu diesem Spitzenspiel anbieten.

Im Vorfeld der Partie haben wir mit Hansi Wüst (70), dem erfolgreichen Sportchef der Frintroper, gesprochen.

Hansi Wüst über...

... das Spitzenspiel: "Das ist natürlich eine tolle Partie: Erster gegen Zweiter, was willst du noch mehr? Aber, das betone ich auch gerne: Danach sind immer noch sieben Spiele zu absolvieren. Also ist es kein Finale oder dergleichen. Aber durchaus ein richtungsweisendes Spiel."

... die erhoffte Zuschauerzahl: "Wir hoffen schon, dass 400 bis 500 Zuschauer kommen. Es hängt natürlich auch einiges vom Wetter ab. Wenn wir am Ende 500 plus X Fußballfans begrüßen, wären wir alle sehr glücklich."

... den Traum von der Oberliga: "Natürlich lebt dieser Traum in uns und ist auch in unseren Köpfen. Alles andere wäre doch in unserer aktuellen Ausgangslage gelogen. Aber, hier unterstreiche ich auch gerne: Wir wollen, müssen aber nichts! Ich denke, dass der Druck beim SC Velbert oder Niederwenigern größer ist. Sie wollen zurück in die Oberliga, wir wollen das erste Mal dorthin."

... die Erwartungen vor der Saison: "Wir haben nach dem Aufstieg erst einmal geschaut, welche vier Mannschaften wir in der engen 14er Liga hinter uns lassen könnten. Das war wirklich unser Ziel. Vom Aufstieg hat niemand geträumt, niemand hatte uns auf der Rechnung. Da hat man Mannschaften wie Remscheid, Mintard, Niederwenigern oder Velbert genannt."

... die Auflagen für die Oberliga: "Wir wären sowohl sportlich als auch infrastrukturell vorbereitet. Eine Auflage ist zum Beispiel, dass der Trianer die B-Lizenz haben muss. Das ist im Fall unseres Trainers Marcel Cornelissen der Fall. Bis auf das Spiel gegen den KFC Uerdingen dürften wir alle Begegnungen am Wasserturm bestreiten. Und sportlich gesehen sind wir in der Kader-Planung auch sehr weit. Wir haben schon 17 Feldspieler und drei Torhüter unter Vertrag für 2023/2024 - ligenunabhängig. Maximal werden uns fünf Leute verlassen und dementsprechend dann auch fünf externe Spieler neu dazukommen."

Aber mal ein Beispiel: Kein Spieler, der in Essen-Stoppenberg wohnt, wird nach Essen-Burgaltendorf zum Training fahren, weil es dort so schön ist. Jeder weiß doch, wie das Amateurgeschäft funktioniert. Hansi Wüst

... das Geheimnis des Zusammenhalts: "Natürlich bekommen unsere Spieler viele Anfragen. Yannick Reiners und Leon Engelberg, die mit Sicherheit zu den besten Angreifern und Abwehrspielern der Liga gehören, haben auch einiges auf dem Tisch vorliegen gehabt. Aber alle Angebote wurden abgelehnt. Wir wurden wir von den Spielern auch immer darüber informiert. Hier wird mit viel Transparenz gearbeitet. Das ist schon beeindruckend. Auch, wenn es mir niemand glauben wird: Wir haben den zweitkleinsten Etat der Landesliga-Gruppe 3 und bei uns wird nie Geld eine Rolle spielen. Oder anders gesagt: Des Geldes wegen wird niemals ein Spieler zur DJK Adler Union Frintrop wechseln. Dass es kleine Aufwandsentschädigungen gibt, ist doch ein offenes Geheimnis. Das ist schon in der Kreisliga C der Fall. Auch wenn sich alle Vereine dagegen wehren werden. Aber mal ein Beispiel: Kein Spieler, der in Essen-Stoppenberg wohnt, wird nach Essen-Burgaltendorf zum Training fahren, weil es dort so schön ist. Jeder weiß doch, wie das Amateurgeschäft funktioniert. Bei uns ist nur der Unterschied, dass gleich neun Spieler seit der C-Jugend zusammenspielen. Diese Jungs verbindet weit aus mehr als nur der Fußball. Das ist natürlich auch unser Vorteil."

... den Sponsorenpool: "80 Prozent unserer Sponsoren sind die, die schon immer da waren. Aber klar: Wir nutzen natürlich die gute Phase auch aus, um neue Sponsoren an Land zu ziehen. Und: Wir haben einen Zuschauerschnitt, der bei gut 300 Fans pro Heimspiel liegt. Das ist für Landesliga-Verhältnisse fantastisch. Es kommen wieder Leute, die zehn Jahre nicht mehr auf der Anlage waren. Erfolg macht bekanntlich neugierig und sexy."

... die persönliche Bedeutung eines Oberliga-Aufstiegs: "Ich bin 70 Jahre alt und nach dem Landesliga-Aufstieg wäre die Oberliga natürlich ein absolutes Highlight. Das wäre eine sensationelle Geschichte, die ich sehr gerne noch miterleben würde."