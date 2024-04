Ratingen 04/19 hat in einem wilden Spiel mit 3:4 (2:1) gegen den Mülheimer FC verloren und ist nur noch Dritter. Derweil ging der ETB Schwarz-Weiß Essen unter.

Wahnsinn in Ratingen! In einem wilden Spiel zog der Aufstiegskandidat Ratingen 04/19 gegen Kellerkind Mülheimer FC 04/19 mit 3:4 den Kürzeren. Es ging wild hin und her, wobei den Gatsgebern der erste Stich gelang.

Ali Hassan Hammoud brachte Ratingen nach 24 Minuten in Führung, wobei Harding Mac Stuell Beira nur sechs Minuten später für die Gäste ausglich. Moses Lamdid stellte die Führung dann aber auch zeitig wieder her (32.) - 2:1 zur Pause.

Dann aber kam der Underdog. Cem Sabanci glich aus (51.), Anil Yildirim besorgte die Führung (77.). Ratingen schlug durch Hammoud nochmal zurück (89.), doch das letzte Wort hatte Mülheim: Jeremiah Maluze tütete in der ersten Minute der Nachspielzeit den 4:3-Auswärtssieg ein.

Im Essener Derby ging der ETB Schwarz-Weiß derweil mit 1:5 gegen die SpVg Schonnebeck baden. Calvin Küper brachte die Schwalben zunächst in Führung, ehe Nico Lucas zeitig ausglich (31.).

Dann schlug die Stunde von Robin Brandner. Dreimal netzte der Schonnebecker ein (42., 60, 62.) und versenkte den ETB so im Alleingang. Tim Kuhlmann (66.) machte das Debakel für das Team von Damian Apfeld perfekt.

In der Tabelle springt Schonnebeck aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Ratingen auf Platz zwei. Allerdings haben die Schwalben keine Regionalliga-Lizenz beantragt, weshalb Ratingen in der Pole-Position bleibt. Großer Gewinner im Aufstiegsrennen ist der KFC Uerdingen, der nun auf einen Punkt an Ratingen dran ist.

Der VfB Homberg ließ derweil keine Zweifel daran aufkommen, wer in der Partie gegen den TSV Meerbusch das Feld als Sieger verlassen sollte. Heni Ben Salah (15.), Luca Thissen (26.) und Julian Bode (35.) stellten schon zur Pause auf 3:0 für die Gastgeber. Andres Dimas besorgte in der 62. Minute den 4:0-Endstand.

Adler Union Frintrop war durch ein Tor von Jonas Rubertus (31.) beim FC Büderich zunächst auf der Siegerstraße. Allerding glich das Team von Sebastian Siebenbach zeitnah aus (37.). So trennten sich beide Teams 1:1.

Dazu gewann der VfB Hilden durch ein ganz spätest Tor von Lukas Lier (93.) mit 1:0 beim SC St. Tönis.