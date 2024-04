Trainer Martin Hasenpflug hat aus der jüngsten sportlichen Misere bei Ratingen 04/19 seine Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten.

Martin Hasenpflug ist nicht mehr Trainer von Niederrhein-Oberligist Ratingen 04/19. Das teilte der Klub am Montag, 29. April, mit. Der 47-Jährige reagiert mit seinem Rücktritt auf die sportliche Talfahrt und das drohende Verpassen des Aufstieges in die Regionalliga West.

"Die Mannschaft braucht meiner Ansicht nach einen neuen Impuls für die letzten 5 Spieltage, um noch einmal anzugreifen! Da ich seit fast 12 Jahren im Verein bin, glaube ich, dass das in der jetzigen Situation das Beste für den Verein und alle Beteiligten ist", sagte Hasenpflug.

In Ratingen endet damit eine Ära. Hasenpflug war seit mehr als einem Jahrzehnt im Verein aktiv und seit Sommer 2020 Trainer der ersten Mannschaft. Bis zum Saisonende übernimmt der sportliche Leiter Frank Zilles das Traineramt und leitet bereits am Montagabend das Training, bevor am Mittwoch, 1. Mai, 15 Uhr, das nächste Meisterschaftsspiel gegen den FC Büderich ansteht.

"Wir haben großen Respekt vor der Entscheidung von Martin, und danken ihm herzlich, dass er seine eigenen Interessen zurückstellt und diesen Impuls zum Wohl des Vereins selbst vorgeschlagen hat. Nach den Leistungen der letzten Wochen, insbesondere der unterirdischen Leistung in Schonnebeck, ist jetzt die Mannschaft gefragt", kommentierten Präsident Jens Stieghorst und Michael Schneider, zweiter Vorsitzender des Klubs, die Entscheidung Hasenpflugs.

Ratingen 04/19 droht durch die jüngste sportliche Misere den Aufstieg in die Regionalliga West zu verpassen. Das 0:6 bei der SpVg Schonnebeck am Wochenende markierte einen neuen Tiefpunkt.

"Ich sage es schon seit Wochen, das Thema interessiert mich nicht. Wir haben heute mit 0:6 verloren", hatte der niedergeschlagene Ratinger Trainer nach dem Spiel zu RevierSport gesagt und nachgelegt: "Wir müssen uns alle hinterfragen, zuallererst natürlich ich."

Das hat er nun offenbar getan und die Konsequenzen daraus gezogen.