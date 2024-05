Mit guten Leistungen in der 3. Liga kann es auch schnell mal ganz nach oben gehen. Jüngstes Beispiel: Ein Stürmer, der in dieser Saison in 24 Drittliga-Einsätzen elfmal knipste.

Maximilian Breunig wird zur kommenden Bundesliga-Saison 2024/25 vom SC Freiburg II, Absteiger aus der 3. Liga, zum 1. FC Heidenheim wechseln. Der 23-jährige Mittelstürmer erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Wir freuen uns sehr, dass Maximilian unseren FCH ab diesem Sommer verstärkt. In der laufenden Saison hat er seine Treffsicherheit mit 11 Toren in der 3. Liga bewiesen. Zudem war er immer wieder Teil der Bundesligamannschaft des SC Freiburg und kann mittlerweile auch schon zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga vorweisen", äußert sich Robert Strauß, FCH-Sportchef, und ergänzt: "Mit Maximilian haben wir einen Neuzugang, der mit seinen 23 Jahren noch offen für Entwicklungen ist. Wir erhoffen uns von ihm, dass er diese nächsten sportlichen Schritte gemeinsam mit uns macht und er somit seinen Teil zu unserem großen Ziel, dem erneuten Erreichen des Klassenerhalts, in der Bundesliga beiträgt."

Der in Würzburg geborene Breunig wechselte im Sommer der Saison 2015/16 im Alter von 14 Jahren von der SpVgg Greuther Fürth in die U17 der Würzburger Kickers.

Nach drei Jahren in Würzburg wurde der Linksfuß für eine Saison an die U19 des FC Ingolstadt 04 verliehen. Dort sammelte Breunig wichtige Spielerfahrung, die ihm nach seinem Leih-Ende zur Beförderung in die erste Mannschaft der Würzburger Kickers verhalf. Im Spätsommer 2020 wurde der Mittelstürmer erneut verliehen – diesmal an den österreichischen Bundesligisten FC Admira Wacker, mit welchem er zu Saisonende 2020/21 den 5. Tabellenplatz erreichte.

Nach dieser erfolgreichen Saison in Österreich endete die Leihe bei Admira Wacker, weshalb es für den 1,95 Meter großen Stürmer für eine weitere Saison zurück zu den Würzburger Kickers ging. Zur Saison 2022/23 wechselte Maximilian Breunig das Trikot und steht seit diesem Zeitpunkt bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg unter Vertrag, von wo aus er nach zwei Jahren ab dem Sommer an die Brenz wechselt.

In den vergangenen knapp zwei Jahren beim SC Freiburg kam der Würzburger bislang auf insgesamt 41 Einsätze und 14 Tore in der dritten Liga. In seiner Zeit im Breisgau hatte Maximilian Breunig zudem zwei Auftritte in der Bundesliga, einen Einsatz in der Europa League sowie einen weiteren Einsatz im DFB-Pokal. Zuvor feierte der Mittelstürmer im April 2019 bereits sein Debüt in der U19 des deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Mit der Vertragsunterzeichnung beim FCH geht für mich ein großer Traum in Erfüllung. Nach meinem Bundesligadebüt mit dem SC Freiburg freue ich mich darauf, bald auch beim FCH auf der großen Bühne des deutschen Fußballs spielen zu dürfen - diese Chance möchte ich unbedingt nutzen", sagt Breunig, der neue Stürmer des 1. FC Heidenheim.