Der FC Ingolstadt hat nun auch auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den ersten externen Zugang präsentiert.

Mit Niclas Dühring verpflichtete der FC Ingolstadt 04 den ersten Neuzugang für die Saison 2024/25. Der 20-jährige Linksverteidiger läuft zurzeit noch für die U23 des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord auf und wird künftig die Defensive der Oberbayern verstärken.

In der laufenden Saison absolvierte Dühring 26 Einsätze (fünf Tore, drei Vorlagen)

"Niclas Dühring zählt auf der Position des Außenverteidigers zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs. Mit seinem starken linken Fuß und seinem temporeichen wie technisch versierten Spiel ist Niclas zuletzt in der Regionalliga Nord herausgestochen. Nach seiner Zeit im Nachwuchs des FC St. Pauli möchten wir ihn nun dahingehend unterstützen, als dass er sein volles, fußballerisches Potenzial auch in einer höheren Liga ausschöpfen kann", sagt Ingolstadt-Sportdirektor Ivica Grlic.

Über den SV Scharnebeck führte der Weg des Defensivakteurs ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund, mit denen er sich 2021/22 zum Deutschen A-Junioren-Meister krönte. Im Anschluss wechselte der gebürtige Lüneburger in den Junioren-Bereich der Kiezkicker wo er nach einem Jahr zur braun-weißen Reserve stieß und seitdem für die U23 in 31 Partien der Regionalliga Nord zum Einsatz kam.

"Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen, die mir von Beginn an ein super Gefühl vermittelt haben, freue ich mich, bald für die Schanzer meine Fußballschuhe schnüren zu dürfen. Der offensive Spielstil des Vereins deckt sich voll und ganz mit meinem, weshalb ich der neuen Herausforderung in Liga 3 sehr entgegenfiebere", sagt der 1,81 Meter große Verteidiger über seine Unterschrift bei den Schwarz-Roten.

Die Ingolstädter spielen eine durchwachsene Saison und stehen nur auf dem 10. Tabellenplatz in der 3. Liga. In der kommenden Spielzeit werden Dühring und Co. dann mit Sicherheit höhere Ziele anvisieren.