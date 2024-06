Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat den nächsten neuen Spieler verpflichtet. Diesmal einen Mann für den Angriff.

Die Trainer-Personalie hatte der FC Ingolstadt in dieser Woche geklärt: Sabrina Wittmann bleibt für die Drittliga-Profis verantwortlich. Sie darf sich auch über einige Zugänge freuen.

Der jüngste Fan der Schanzer: Der vielseitige Angreifer Dennis Borkowski kommt von RB Leipzig und wird künftig im Trikot der Schwarz-Roten auflaufen.

"Wir hatten Dennis Borkowski schon seit längerer Zeit in unserem Blickfeld. Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus. Dadurch kann Dennis aus jeder Offensivsituation Gefahrenmomente erzeugen und sorgt zusätzlich für weitere Variabilität in unserem Angriffsspiel. Außerdem bringt Dennis für sein junges Alter bereits einiges an Erfahrung mit, kennt die Liga bestens und verfügt zugleich aber auch noch über ein enormes Entwicklungspotenzial", erklärt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Borkowski lernte in seiner Geburtsstadt bei der BSG Stahl Riesa das Fußballspielen und durchlief ab 2014 sämtliche Jugendmannschaften von RB Leipzig.

Im Juni 2020 folgte schließlich das Profi-Debüt in der Bundesliga. Nach einem halben Jahr in der ersten Mannschaft der Sachsen schloss sich der Rechtsfuß auf Leihbasis dem 1. FC Nürnberg an, wo er bis zum Sommer 2022 insgesamt 23 Mal in der 2. Bundesliga auflief. Anschließend führte ihn sein Weg wieder zurück in Richtung Heimat, denn in den vergangenen beiden Spielzeiten ging der heute 22-Jährige leihweise für Dynamo Dresden auf Punktejagd. In 66 Pflichtspielen für die SGD kommt der Offensivakteur dabei auf 24 Torbeteiligungen (15 Treffer, neun Assists). Darüber hinaus stehen in seiner Vita insgesamt fünf Einsätze (zwei Tore) für die U-Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes.

"Die Verantwortlichen haben mir von der ersten Minute an ein positives Gefühl gegeben und auch auf dem Gelände am Audi Sportpark habe ich mich direkt wohlgefühlt. So stand für mich relativ schnell fest: Diesen Schritt möchte ich gehen. Ich werde alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um mit den Schanzern erfolgreichen Fußball zu spielen", sagt Borkowski.

Dieser ist nach Tim Heike (FC Energie Cottbus), Mattis Hoppe (VfB Stuttgart II) und Niclas Dühring (FC St. Pauli II) der vierte FCI-Zugang für die Saison 2024/2025.