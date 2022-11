Landesliga Niederrhein 3: Frintrop-Trainer Cornelißen nach 2:4 in Frohnhausen restlos bedient

Landesliga-Spitzenreiter DJK Adler Union Frintrop hat beim VfB Frohnhausen einen herben Rückschlag erlitten. Mit 2:4 verloren die Adler beim Tabellenzwölften. Trainer Cornelißen war stinksauer.

Fünf Spiele in Folge hatte Landesligist DJK Adler Union Frintrop zuletzt gewonnen und wollte nun nach dem Patzer von Konkurrent und Aufstiegsfavorit SF Niederwenigern den sechsten Sieg nachlegen, um sich in der Tabelle weiter abzusetzen. Soweit die Theorie, doch die Praxis fiel dann doch ganz anders aus.

Nach einer vollkommen indisponierten ersten Halbzeit, in der beim Spitzenreiter absolut gar nichts zusammenlief, unterlagen die Frintroper dem auf einem Abstiegsplatz stehenden VfB Frohnhausen völlig verdient mit 2:4. Die beiden Tore schossen die Adler erst kurz vor Ende des Spiels, als beim VfB die Kräfte schwanden.

Dementsprechend angefressen zeigte sich Frintrop-Trainer Marcel Cornelißen nach dem Spiel. „Ich bin jetzt seit drei Jahren hier und habe in der ganzen Zeit noch nicht so eine erste Halbzeit gesehen“, bilanzierte der 34-Jährige. „Wie langsam wir in unseren Aktionen waren und auch von der Bereitschaft her, das war unfassbar, wie schlecht das von uns war. Vor einer Woche spielen wir gegen Wermelskirchen ein überragendes Spiel und kommen dann hier raus und liefern so eine katastrophale erste Hälfte ab. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Wir wussten, was auf uns zukommt, worauf es für Frohnhausen ankommen würde. Keine Ahnung, warum wir dann nichts umgesetzt bekommen.“

Tatsächlich konnte seine Mannschaft zum Pausenpfiff und auch über weite Strecken der zweiten Hälfte froh sein, nicht noch höher zurückzuliegen, da die Gastgeber noch einige hochkarätige Chancen ungenutzt ließen. „Ich glaube wir können gleich jeden in der Mannschaft und jeden drumherum fragen, wie uns so etwas passieren konnte und es wird keiner eine Erklärung dafür haben. Das war ganz einfach nur eine mentale Geschichte“, ärgerte sich Cornelißen.

Sein Zusatz: „Ob wir uns hätten absetzen können oder nicht, ist mir total egal. Mich interessieren die Ergebnisse der anderen wirklich null. Wir hatten echt gute Trainingstage und warum wir hier dann so langsam und so schlecht auftreten, ist für mich nicht zu erklären.“

VfB Frohnhausen: Blay – Ketsatis, Bahadir, Götze – Matondo (84. Said I.), Wassi (80. Hillmann), Said M. (64. Köhler N.), Köhler R. (74. Disci), Lasskowski (87. Semmo) – Issa, C. Said Blay – Ketsatis, Bahadir, Götze – Matondo (84. Said I.), Wassi (80. Hillmann), Said M. (64. Köhler N.), Köhler R. (74. Disci), Lasskowski (87. Semmo) – Issa, C. Said DJK Frintrop: Ruf – Rübertus, Engelberg, Büttner, Brechmann – Dickmann (36. Pirredda), Bönisch (46. Schneemann) – Groll (81. Wischnat), Ohters (46. Uehmann), Tißen (46. Schraven) - Reiners Schiedsrichter: Gerrit Wiesner Tore: 1:0 M. Said (14.), 2:0 C. Said (16.), 3:0 C. Said (27.), 4:0 M. Said (50.), 4:1 Reiners (71.), 4:2 Reiners (90.)

Möglicherweise kommt den Adlern die etwas längere Pause bis zum nächsten Ligaspiel nun ganz gelegen. Erst in zwei Wochen treffen die Frintroper auf den FC Remscheid.

Cornelißen wird die Zeit zum Aufarbeiten nutzen. „Klar ist, dass uns so etwas wie gegen Frohnhausen nicht nochmal passieren wird. Da muss man auch gar nichts explizit ansprechen. So etwas darf und wird nie wieder vorkommen. Wir spielen seit drei Jahren richtig guten Fußball, aber das war jetzt der absolute Tiefpunkt in dieser Zeit. Jetzt müssen wir aber auch mal akzeptieren, dass dieser Tag einfach nur gebraucht war. Vielleicht stellen wir das nächste Mal einfach ein paar Wecker in der Kabine auf, damit so etwas nicht wieder passiert.“