Vier Spiele ohne Sieg und ein Abstiegsplatz: Nach dem jüngsten 0:3 zog der Duisburger SV 1900 die Reißleine. Am Dienstagabend wurde der Trainer von seinen Aufgaben entbunden.

"Nach dem 0:3 gegen Klosterhardt und acht Spieltage vor dem Saisonende zieht der DSV die Reißleine und trennt sich von Trainer Markus Kay. Aus 11 Ligaspielen unter seiner Regie, gelang unserer Ersten eine Ausbeute von zwei Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen", so heißt es offiziell auf der Homepage des Duisburger SV 1900.

Ab sofort gehen der abstiegsbedrohte Landesligist und Trainer Markus Kay getrennte Wege. Wer Kays Nachfolger wird, ist noch offen. Der 40-jährige Kay war erst seit dem 12. Oktober 2021 Cheftrainer des DSV 1900. Zuvor trainierte er den SC Düsseldorf-West und TV Jahn Hiesfeld.

Noch vor der Kay-Entlassung hatte RevierSport mit Deniz Hotoglu gesprochen. Der Leistungsträger des DSV 1900 betonte, wie wichtig der Klassenerhalt für den Verein sei. Der DSV ist einer der traditionsreichsten Vereine in der Landesliga und spielt bereits seit 16 Jahren in dieser Klasse. Einem möglichen Abstieg blickt Hotoglu deshalb mit großer Furcht entgegen: "Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der Verein absteigt. Leute, die das vorher nicht gesehen haben, müssen begreifen, dass es ums sportliche Überleben geht."

Auf die Frage, was den Abstieg des DSV verhindern kann, erwiderte der 102-fache Oberligaspieler: "Das was wir haben, muss man reinschmeißen. Wir müssen als Team fungieren und hinten die Null halten. Wir müssen verhindern, dass wir so häufig zu Beginn die Gegentore bekommen und die wenigen Chancen, die man hat, in Tore ummünzen. Nach vorne hin haben wir die Qualitätsspieler, die den Unterschied machen können."