Bezirksligist Vogelheimer SV verliert im Winter seinen wichtigsten Stürmer. Stephan Nachtigall wechselt zu einem Liga-Konkurrenten.

Erst vor wenigen Wochen verkündete Stephan Nachtigall sein Karriereende im Sommer 2024 exklusiv gegenüber RevierSport. Damals war allerdings noch nicht zu erahnen, dass der Ex-Profi seine Karriere nicht beim Vogelheimer SV beenden würde.

Denn: Nachtigall wechselt mit sofortiger Wirkung in der Winterpause zum Liga-Konkurrenten Duisburger SV 1900 und wird in der Rückrunde für den Abstiegskandidaten auf Torejagd gehen. "Für das letzte halbe Jahr hatte ich nochmal Lust auf eine neue Herausforderung. Diese sechs Monate möchte ich genießen. Der Vogelheimer SV hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Das wurde alles vernünftig abgewickelt und wir gehen im Frieden auseinander", betont Nachtigall auf RS-Nachfrage.

Dass der mittlerweile 38-jährige Routinier vom Tabellenfünften zum Fünftletzten wechselt, hat auch mehrere Gründe. Der gebürtige Essener erklärt: "Beim DSV ist mit Michele Mastronolardo ein sehr guter Freund von mir Sportlicher Leiter. Sie stecken im Abstiegskampf. Michele sagte mir, dass sie genau so einen Stürmer wie mich brauchen. Er fragt mich eigentlich seit eineinhalb Jahren, aber ich war davor noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Man kann es schon als Freundschaftsdienst beschreiben."

Nachtigall weiter: "Bei Vogelheim geht weder nach oben, noch nach unten viel. In Duisburg habe ich dagegen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Ich möchte dem Team helfen, den Klassenerhalt zu schaffen."

Meine Entscheidung, die Karriere zu beenden, hat sich nicht geändert. Der DSV weiß, dass ich nur bis zum Sommer komme. Stephan Nachtigall.

Unabhängig vom Wechsel nach Duisburg steht Nachtigalls Entschluss, am Ende der Saison einen Schlussstrich zu ziehen, weiterhin fest: "Meine Entscheidung, die Karriere zu beenden, hat sich nicht geändert. Der DSV weiß, dass ich nur bis zum Sommer komme."

Der 38-Jährige kann auf eine spannende und ereignisreiche Karriere zurückblicken. Er spielte in der Jugend für den FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen. Später bestritt der gelernte Mittelfeldspieler, der mittlerweile als Stürmer aufläuft, insgesamt 54 Drittliga-Partien für den Wuppertaler SV und Kickers Emden.

Seit 2015 schnürte Nachtigall die Schuhe für den Vogelheimer SV und wurde zweimal Bezirksliga-Torschützenkönig. In dieser Saison erzielte er in zwölf Partien 13 Treffer. Nun soll der Familienvater den Duisburger SV 1900 zum Klassenerhalt schießen.