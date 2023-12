Mit drei Treffern avancierte Stephan Nachtigall beim 4:1-Sieg des Vogelheimer SV in Werden zum umjubelten Helden. Gegenüber RS verkündete er eine wichtige Entscheidung.

Trotz knapp 50-minütiger Unterzahl feierte der Vogelheimer SV am vergangenen Spieltag einen souveränen 4:1-Erfolg beim SC Werden-Heidhausen. Die Gäste aus dem Essener Norden kämpften leidenschaftlich, präsentierten sich zweikampfstark und hatten im Sturmzentrum einen Torjäger in Top-Form: Die Rede ist von Stephan Nachtigall.

Der Stürmer erzielte einen Dreierpack und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. "Das hat total Spaß gemacht, obwohl es für uns nach der Gelb-Roten Karte schwierig war. Da war viel Laufarbeit zu verrichten, die selbst ich mit meinen 38 Jahren noch super hinbekommen habe. Alle drei Tore habe ich in der Box erzielt. Da habe ich meine Stärken. Meine Mitspieler haben mich sehr gut eingesetzt und ich war einfach unfassbar glücklich, dass ich einen Dreierpack erzielt habe und wir das Spiel mit 4:1 gewinnen konnten. Vielen Dank an mein Trainerteam, die dafür verantwortlich sind, dass ich so fit bin", freute sich Nachtigall nach dem Abpfiff.

Der frühere deutsche Juniorennationalspieler erzielte in der laufenden Bezirksliga-Saison 13 Tore in elf Partien – eine tolle Quote. Samet Sadiklar vom SV Genc Osman Duisburg führt die Torjägerliste aktuell mit 20 Treffern an.

Auf die Frage, ob der erneute Gewinn der Torjägerkanone (nach 2018 und 2020) ein Ziel des 38-Jährigen ist, antwortete Nachtigall: "Da bin ich noch weit weg von ganz oben. Mir fehlen auch einfach sechs volle Spiele, die ich verpasst habe. Natürlich schiele ich trotzdem etwas auf die Torjägerkanone, auch weil es mein letztes Jahr ist."

Ich habe zusammen mit meiner Familie entschieden, dass ich die Schuhe im Sommer 2024 an den Nagel hängen werde – zumindest im Vereinsfußball. Ich werde dann nur noch für die Traditionsmannschaft von Schalke 04 spielen. Mein Sohn David spielt ab der nächsten Saison in der U12 von Schalke. Seine Spiele möchte ich einfach nicht verpassen, da würde mein Herz bluten. Stephan Nachtigall.

Mit diesem letzten Satz verkündete der zweifache Familienvater sein Karriereende gegenüber RevierSport.

Nachtigall weiter: "Der andere Grund ist mein Knie. Es beeinträchtigt mich total. Ich habe nach jedem Spiel und Training Schmerzen. Das ist auch kein Zustand. Ich bin 38 und denke, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören."

Stephan Nachtigall kann auf eine spannende und ereignisreiche Karriere zurückblicken. Er wurde mit der U17 des FC Schalke 04 im Jahr 2002 Deutscher Meister und spielte für Rot-Weiss Essen in der U19-Bundesliga. Sein einziges Pflichtspiel für die RWE-Profis war ein ganz Besonderes:

2004 stand er beim 2:0-Erfolg im Niederrheinpokal-Finale gegen Fortuna Düsseldorf über die volle Distanz auf dem Platz. Später wurde Nachtigall dann Profi und spielte für Kickers Emden und den Wuppertaler SV in der 3. Liga. Seit 2015 trägt der heute 38-Jährige das Trikot des Vogelheimer SV.