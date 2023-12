Der Vogelheimer SV hat am Wochenende einen starken Auswärtssieg eingefahren. Und: Es wurde auch die Vertragsverlängerung des Trainerteams bekanntgegeben.

Mit 4:1 gewann der Vogelheimer SV am Freitagabend (8. Dezember) beim SC Werden-Heidhausen. Zu erwähnen, ist hierbei: Der Gast aus dem Essener Norden agierte ab der 42. Minute in Unterzahl.

Stephan Nachtigall (3) und Naoufal Nouri erzielten die VSV-Treffer. "Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben uns dann bisschen von der Hektik anstecken lassen. Dann folgte der Platzverweis. Das geht so nicht. Darüber werden wir noch sprechen. Aber das, was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gezeigt hat, war sowohl fußballerisch als auch taktisch sensationell. Da haben wir eine brutale Hälfte auf die Platte gelegt. Das echt stark", lobt Christian Mikolajczak.

Neun Punkte beträgt der Rückstand der Essener aktuell auf den Tabellenführer aus Duisburg, den SV Genc Osman. "Als wir vor drei Spieltagen gegen Genc mit 1:2 verloren, haben wir den Aufstieg ad acta gelegt. Wir schauen jetzt erst einmal von Spiel zu Spiel. Neun Punkte sind ein Brett. Denn sowohl Genc Osman als auch Blau-Gelb Überruhr lassen bis dato kaum etwas liegen", sagt Mikolacjzak.

Wenn nicht in dieser Saison, dann in der nächsten Spielzeit: Der Vogelheimer SV will eine Etage höher. Dafür verlängerte auch Mikolajczak mit seinem Co-Trainer Stephan Hooge die Zusammenarbeit mit dem Verein vom Lichtenhorst.

Schon nach dem Abpfiff in Werden-Heidhausen gab es nur noch ein Thema: Katernberg! Die Mannschaft brennt auf dieses Flutlichtspiel. Wir wollen uns mit einem Derbysieg in die Winterpause verabschieden. Christian Mikolajczak

Mikolajczak: "Wir waren uns mit den Verantwortlichen schnell einig. Wir verfolgen einen gemeinsamen Weg, der in die Landesliga führen soll. Dieses Potential besitzt der Verein zweifelsohne. Ich bin hier im Juli 2021 angetreten und wollte den Verein hochbringen. Dabei bleibt es: Ich will den Verein in die Landesliga führen!"

In dieser Saison verfolgen die Vogelheimer auch noch ein anderes Ziel. Im Kreispokal steht die Mannschaft im Viertelfinale. Nach dem Weiterkommen gegen die Sportfreunde Niederwenigern will Vogelheim mit Frohnhausen den nächsten Landesligisten rauskegeln. "Dann wären wir als Halbfinalist schon im Niederrheinpokal. Da könnte es für den Verein ein großes Los geben", rechnet der 42-jährige Ex-Profi vor.

Am kommenden Samstag (16. Dezember, 16 Uhr) schließt der Vogelheimer SV das Spieljahr 2023 mit dem Derby bei der DJK Sportfreunde Katernberg ab. Das Hinspiel verlor Vogelheim daheim mit 2:4. Mikolajczak: "Schon nach dem Abpfiff in Werden-Heidhausen gab es nur noch ein Thema: Katernberg! Die Mannschaft brennt auf dieses Flutlichtspiel. Wir wollen uns mit einem Derbysieg in die Winterpause verabschieden."