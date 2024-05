Noch eine Personalie, die bei Rot-Weiss Essen geklärt ist. Aus der U19 erhält ein Innenverteidiger einen Profivertrag.

Am 14. April sagte Christoph Dabrowski, Trainer von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen, in einer Spieltagspressekonferenz, dass das eine oder andere Talent von RWE durchaus die Chance besitzt, einen sogenannten "Localplayer-Vertrag" zu erhalten.

Knapp drei Wochen später hat das erste Talent einen Vertrag für die 3. Liga erhalten. Denn: U19-Spieler Gianluca Swajkowski, der in der ersten Runde im Niederrheinpokal bei SuS Dinslaken bereits 45 Minuten zum Einsatz kam, wird ab dem kommenden Sommer zum Profikader von Rot-Weiss Essen gehören. Der 19-jährige Defensivmann rückt aus dem Förderwerk an die Hafenstraße auf und unterzeichnete einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026.

Dabrowski betont: „Gianluca hat in der vergangenen Zeit regelmäßig an Trainingseinheiten an der Hafenstraße teilgenommen und im Niederrheinpokal gespielt. Noch dazu zählte er in der 3. Liga zweimal zum Kader. In dieser Zeit hat er sich mächtig ins Zeug gelegt und so für einen Platz in der 1. Mannschaft empfohlen.“

In der in dieser Spielzeit viele junge Akteure zum Zug kamen. Marvin Obuz, Mustafa Kourouma, Nils Kaiser, Sascha Voelcke. Sie alle entwickelten sich in die richtige Richtung und erhielten immer mehr Spielminuten.

Nun trauen wir ihm zu, die Chance zu nutzen und perspektivisch im Profifußball Fuß zu fasse Marcus Steegmann

Marcus Steegmann, Profifußball-Direktor bei RWE, sagt über das neue Talent im Profikader: „Zu unserer sportlichen Philosophie gehört es, talentierte Spieler aus unserem Förderwerk an die 1. Mannschaft heranzuführen und im besten Fall zu integrieren. Vor diesem Hintergrund freut uns die positive Entwicklung von Gianluca in den letzten Monaten sehr. Mit den Leistungen in der U19 und seinen guten Trainingsleistungen bei der 1. Mannschaft sowie seiner vorbildlichen Einstellung hat er sich seinen ersten Profivertrag bei Rot-Weiss Essen verdient. Das bestätigt auch einmal mehr die hervorragende Jugendarbeit, die in unserem Förderwerk geleistet wird. Nun trauen wir ihm zu, die Chance zu nutzen und perspektivisch im Profifußball Fuß zu fassen.“

Swajkowski, der seit der U19 bei RWE spielt, kam in der laufenden Saison in der U19-Niederrheinliga als Stammspieler auf 22 Einsätze (drei Tore). Nach seiner Unterschrift erklärte er: "Seit meinem ersten Tag bei Rot-Weiss Essen fühle ich mich extrem wohl. Darum bin ich glücklich, in diesem Verein meinen Traum zu erfüllen und den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Mein Dank gilt dafür ganz besonders den Verantwortlichen im Förderwerk.“