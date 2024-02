Bezirksligist Duisburger SV 1900 startete mit einem 5:1-Auswärtssieg in die Restrunde. Mann des Tages war Neuzugang Stephan Nachtigall.

Anfang Januar berichtete RevierSport, dass der Vogelheimer SV im Winter mit Stephan Nachtigall überraschend seinen wichtigsten und treffsichersten Stürmer verlor – an den Liga-Konkurrenten Duisburger SV 1900.

"Bei Vogelheim geht weder nach oben, noch nach unten viel. In Duisburg habe ich dagegen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Ich möchte dem Team helfen, den Klassenerhalt zu schaffen", erklärte der routinierte Angreifer.

Beim ersten Spieltag nach der Winterpause ließ der 38-Jährige seinen Worten sofort Taten folgen. Nachtigall erzielte beim 5:1-Auswärtssieg in Preußen Essen prompt einen Viererpack und avancierte zum umjubelten Matchwinner.

Der Ex-Profi, der in seiner Karriere 54 Drittliga-Begegnungen für den Wuppertaler SV und Kickers Emden absolvierte, traf zum 1:0, 3:1, 4:1 und 5:1 – es waren seine Saisontore 14 bis 17. Die ersten 13 Treffer schoss er noch für den Vogelheimer SV.

Entsprechend glücklich zeigte sich Nachtigall über seinen Start beim neuen Klub. "Ich bin sehr gut in Duisburg aufgenommen worden. Es macht sehr, sehr viel Spaß, beim DSV zu sein. Den Wechsel habe ich auf keinen Fall bereut, da habe ich alles richtig gemacht. Die Vorbereitung lief für mich persönlich in Ordnung. Aufgrund des Alters bleiben manche Wehwehchen aber nicht aus (lacht)", erklärte der Top-Torjäger.

Die Jungs haben dann genau das gemacht, wofür ich geholt wurde, und die Flanken in den Sechzehner reingeschlagen. Ich war dann glücklicherweise zur Stelle, aber bin da natürlich auch abhängig von meinen Mitspielern. Das hat super gepasst und wir haben einen sehr guten Start ins neue Jahr hingelegt. Stephan Nachtigall.

Nachtigall weiter: "Zum Spiel am Sonntag muss man sagen, dass der Gegner nicht sonderlich stark war. Das ist auch nicht despektierlich gegenüber dem ESC Preußen gemeint. Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Das ist aber auch normal beim ersten Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner überrannt. Die Jungs haben dann genau das gemacht, wofür ich geholt wurde, und die Flanken in den Sechzehner reingeschlagen. Ich war dann glücklicherweise zur Stelle, aber bin da natürlich auch abhängig von meinen Mitspielern. Das hat super gepasst und wir haben einen sehr guten Start ins neue Jahr hingelegt."

Durch den Dreier vergrößerte der Duisburger Bezirksligist den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Punkte. Weiter geht es für den DSV am Freitagabend (23. Februar, 19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten Blau-Gelb Überruhr. Nachtigall freut sich auf diese Partie und zeigt sich selbstbewusst:

"Das ist natürlich ein ganz, ganz dickes Brett, aber wir rechnen uns durchaus Chancen aus. Wir spielen zuhause auf unserem engen Platz und versuchen, BGÜ mit unseren Möglichkeiten zu ärgern. Sie sind der klare Favorit und wir wollen dagegenhalten. Der Gegner muss wissen, dass wir die Punkte am Freitagabend nicht verschenken werden."