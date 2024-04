Die TSG Sprockhövel kämpft in der Oberliga Westfalen gegen den Abstieg. Trainer Andrius Balaika glaubt trotz der jüngsten Niederlage weiter an den Klassenerhalt.

Am 30. Spieltag der Oberliga Westfalen verlor die TSG Sprockhövel trotz aufopferungsvoller Leistung gegen Tabellenführer Sportfreunde Lotte mit 0:1 (0:0). Cheftrainer Andrius Balaika will trotz der Niederlage auf der jüngsten Leistung seiner Mannschaft aufbauen und geht zuversichtlich in den Saisonendspurt.

Sprockhövel steht derzeit mit 22 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, jedoch präsentierte sich die TSG gegen Lotte ganz und gar nicht wie ein Absteiger und stellte den Spitzenreiter immer wieder vor Probleme. Max Ritter erzielte am Freitagabend in der 54. Minute das entscheidende Tor für Lotte und somit ging die TSG leer aus.

Trotz der Niederlage machte Balaika seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff keinen Vorwurf: „Ich kann vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen. Sie haben über 90 Minuten eine überragende Leistung gezeigt und waren keineswegs die schlechtere Mannschaft. Bis auf das Gegentor haben wir nichts zugelassen und das darf einfach nicht fallen. Wir hätten einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt.”

Die gute Leistung gegen den Tabellenführer macht jedoch Mut für die kommenden Wochen und in den verbleibenden vier Spielen will der TSG-Trainer daran anknüpfen: „Wenn wir weiterhin so eine Leistung abrufen und auch in den restlichen Spielen so auftreten, dann werden wir diese Spiele gewinnen und aus dem Tabellenkeller rauskommen.”

Die kommenden Gegner der TSG heißen SV Schermbeck, TuS Ennepetal, Westfalia Rhynern und Victoria Clarholz - mit letzterem wartet noch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf auf die Mannschaft von Balaika. Es ist also gut möglich, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen wird.

„Wir sind nicht blauäugig und denken, dass schon vorher etwas zu unseren Gunsten entschieden wird. Für uns sind es vier Endspiele und im besten Fall werden wir das Endspiel am letzten Spieltag zuhause gegen Clarholz für uns entscheiden. Das wäre der Best Case, denn alles andere wird nicht funktionieren”, erklärte der Trainer. „Wir hoffen, dass bis zum letzten Spieltag alles möglich bleibt.”