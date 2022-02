Der Spitzenreiter der Landesliga Niederrhein 3, die SF Hamborn 07, starten in einer Woche. Trainer Stefan Janßen hätte gerne zwei Spieler mehr verpflichtet.

Wenn die Sportfreunde Hamborn 07 in einer Woche, am 6. März, gegen den Mülheimer FC 97 um 15 Uhr in der Landesliga Niederrhein 3 in die Restserie starten, dann ist es das erste Meisterschaftsspiel seit drei Monaten. Dementsprechend lang war auch die Vorbereitung des Duisburger Vereins, der laut Trainer Stefan Janßen "froh ist, wenn die Vorbereitung vorbei ist.“

Ausfälle in der Vorbereitung

Auch die Sportfreunde, aktuell Tabellenführer, hatten Corona-Fälle im Team und mit Verletzungen zu kämpfen. „Es hätte besser laufen können – aber das ist ja bei allen Mannschaften so“, erklärt Janßen, der am Saisonende aufhört (RS berichtete).

Einen besonderen Fokus haben die Hamborner in der Vorbereitung nicht gelegt, denn: „Wir bereiten uns auf das erste Spiel vor und haben jetzt noch elf Spiele vor der Brust“, sagt der Coach und fügt hinzu: „Wir wollen unser Spiel durchziehen und unsere Stärken einsetzen. Als Tabellenführer stellen wir uns nicht auf den Gegner ein. Ich gebe den Jungs ein paar Dinge über die Gegner mit, auf die sie achten sollen.“

Dünnerer Kader als in der Hinrunde

Vier Spieler haben die Sportfreunde in der Winterpause verlassen. Dafür sind aber nur zwei neue Spieler zum Team gestoßen: Torwart Marius Delker kam vom FC Kray und wird laut Janßen „wohl erstmal die Nummer eins sein. Am Ende entscheidet aber immer die Leistung.“ Außerdem wurde Damiano Schirru verpflichtet. „Damiano ist für jedes Team der Welt eine Bereicherung“, stellt der 52-Jährige klar.

Insgesamt stehen also zwei Spieler weniger im Kader und das ärgert den Trainer: „Ich hätte gerne zwei Spieler mehr verpflichtet. Trotz Zusagen hat es nicht funktioniert. Ein Ehrenwort ist heute nicht mehr so viel wert – es zählt anscheinend nur noch die Unterschrift.“ Nichtsdestotrotz findet Janßen den Kader „sehr stark besetzt. Es darf nur nicht viele Ausfälle geben.“

Im letzten Test soll sich kein Spieler verletzen

Am Sonntag testen die Sportfreunde Hamborn zum letzten Mal um 15 Uhr zuhause gegen den VfB Speldorf. Es ist erst der dritte Test in der Vorbereitung. Beide bisherigen Tests gegen BW Dingden (3:2) und den SV Hönnepel-Niedermörmter (4:1) entschieden die Duisburger für sich. Dazu kommt ein 3:1-Sieg im Kreispokal gegen den TuSpo Saam. Für die Generalprobe am Sonntag gibt es vom Trainer eine klare Ansage: „Mir steht nicht die ganze erste Elf zur Verfügung und wir wollen das Spiel einfach verletzungsfrei überstehen.“

Denn die Sportfreunde wollen eine Woche später mit einem vollen Kader in das Spitzenspiel gegen den Mülheimer FC 97, aktuell Tabellendritter, gehen. „Es war nicht damit zu rechnen, dass wie Erster sind in der Winterpause. Jetzt sind mehr als die Hälfte der Spiele absolviert. Dann wollen wir natürlich auch da oben bleiben“, formuliert Janßen das Saisonziel.