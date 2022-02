SF Hamborn 07: Janßen-Nachfolger offiziell vorgestellt

Die Sportfreunde Hamborn 07 haben einen neuen Trainer ab dem 1. Juli 2022 gefunden. Das gab der Verein am Sonntag offiziell bekannt.

Landesliga-Tabellenführer Sportfreunde Hamborn 07 hat für den zum Saisonende scheidenden Cheftrainer Stefan Janßen einen Nachfolger gefunden.

RevierSport berichtete bereits vor wenigen Tagen, dass Julian Berg, bis dato Co-Trainer beim TV Jahn Hiesfeld, der neue Coach am Holtkamp wird. Ex-Profi Hans-Günter Bruns freut sich über die Berg-Verpflichtung.

"Ich kenne Julian bereits sehr, sehr lange", verriet Bruns in Anspielung auf die gemeinsame Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen, und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. "Das ist ein sehr guter Junge. Fachlich gut und menschlich top – so, wie wir und das vorstellen."

In der Jugend spielte der 34-jährige Berg mit Rot-Weiß Oberhausen in der A-Junioren-Bundesliga. In der Reserve der "Kleeblätter" sammelte er als Senior erste Erfahrungen in der Landesliga, die er ab der Saison 2008/2009 beim 1. FC Bocholt als Stammspieler für zwei Spielzeiten vertiefen konnte. Weitere Stationen waren der VfL Rhede (Niederrheinliga), erneut der 1.FC Bocholt (Landesliga) und der Mülheimer SV 07, mit dem er in der Landesliga-Saison 2013/2014 auch auf die Hamborner Löwen traf und in beiden Spielen jeweils über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kam.

Danach wechselte Berg in der Spielzeit 2013/2014 zum Landesligisten Spielvereinigung Sterkrade-Nord, mit dem Klub war er in der Folge jahrelang sehr eng verbunden. Zunächst als aktiver Spieler bis 2019, dann bereits ab 2018 als Co-Trainer, ein Jahr später als hauptverantwortlicher Trainer. In dieser Funktion führte Julian Berg die Oberhausener 2020 in die Oberliga – ein Riesenerfolg für den Verein. Im Herbst letzten Jahres verließ Berg Sterkrade-Nord und wechselte als Co-Trainer zum TV Jahn Hiesfeld nach Dinslaken. Nun übernimmt er ab dem 1. Juli 2022 als Cheftrainer beim landesliga-Spitzenreiter Sportfreunde Hamborn 07.

"Ich möchte mich für das mir entgegen gebrachte Vertrauen der Verantwortlichen recht herzlich bedanken. Hamborn 07 ist ein Verein mit großer Tradition. Schon als Spieler oder Trainer der gegnerischen Mannschaft hat man gespürt, dass der Klub für viele etwas ganz Besonderes ist. Ich freue mich, ab Juli ein Teil der 'Löwen-Familie' zu sein und werde mit maximal Einsatz versuchen dazu beizutragen, dass wir den größtmöglichen Erfolg erreichen. Bis dahin wünsche ich dem Team um Stefan Janßen viel Gesundheit und Erfolg", erkläre Berg bei seiner Vorstellung.