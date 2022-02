Sportfreunde Hamborn 07: Janßen-Nachfolger ist gefunden

Vor wenigen Tagen hat Landesliga-Tabellenführer Sportfreunde Hamborn 07 bekanntgegeben, dass Trainer Stefan Janßen am Saisonende gehen wird. Der Nachfolger ist gefunden.

Diese Meldung kam für alle Landesliga-Experten überraschend: Tabellenführer Sportfreunde Hamborn 07 und Erfolgstrainer Stefan Janßen gehen am Saisonende getrennte Wege. Das teilte der Verein vor wenigen Tagen offiziell mit.

"Ich bin sehr froh, in Hamborn arbeiten zu können. Aber es scheint an der Zeit, zum Saisonende einen Schnitt zu machen. Ich werde bis zum letzten Tag alles dafür tun, dass wir das bestmögliche sportliche Ergebnis erzielen. Und ich werde hierbei jeden einzelnen Spieler in die Pflicht nehmen. Wir haben ein vereinbartes Ziel, und das ist der Aufstieg in die Oberliga", begründete Janßen, der schon den VfB Homberg von der Landes- in die Regionalliga führte seine Entscheidung.

Bei einem eventuellen Oberliga-Aufstieg der "Hamborner Löwen" soll dann ein neuer Trainer übernehmen. Nach RevierSport-Informationen hat Julian Berg das Rennen gemacht. Auch wenn Hans-Günter Bruns, Sportlicher Leiter der 07er, gegenüber RevierSport eine Berg-Verpflichtung nicht bestätigen wollte, weiß RS, dass Berg das Rennen um den Trainerstuhl gemacht hat. Am Montag trafen sich Bruns und Berg, am Mittwoch folgte dann nach unseren Informationen die Zusage an den 34-Jährigen.

Berg ist aktuell Co-Trainer beim TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga Niederrhein und trainierte zuvor die Spielvereinigung Sterkrade-Nord, die er aus der Landes- in die Oberliga führte und hier auch den Klassenerhalt schaffte. Im Oktober 2021 trat er als Nord-Trainer zurück. Nun wird er ab dem 1. Juli 2022 für die Sportfreunde Hamborn arbeiten.