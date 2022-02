LL NR 3: Hamborn-Hammer! Janßen geht zum Saisonende

Stefan Janßen verlässt die Sportfreunde Hamborn zum Saisonende. Das gab der Landesliga-Tabellenführer am späten Dienstagabend überraschend bekannt.

Überraschende Meldung von den Sportfreunden Hamborn am späten Dienstagabend! Cheftrainer Stefan Janßen wird seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben nicht verlängern und verlässt den Klub am Saisonende aus persönlichen Gründen. Darüber hat der langjährige Erfolgstrainer des VfB Homberg Vorstand und Mannschaft noch am Dienstagabend informiert. Als Begründung werden persönliche Gründe genannt. Weder der Verein noch ein konkret vorliegendes Angeboten hätten den Ausschlag gegeben.

„Ich bin sehr froh, in Hamborn arbeiten zu können. Aber es scheint an der Zeit, zum Saisonende einen Schnitt zu machen“, wird Janßen in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Ich werde bis zum letzten Tag alles dafür tun, dass wir das bestmögliche sportliche Ergebnis erzielen. Und ich werde hierbei jeden einzelnen Spieler in die Pflicht nehmen. Wir haben ein vereinbartes Ziel, und das ist der Aufstieg in die Oberliga.“

Der Verein bedaure die Entscheidung des Coaches, würde sie aber vollumfänglich respektieren. „Gleichzeitig danken wir Stefan Janßen für den offenen und frühzeitigen Austausch, der es Vorstand und Sportlicher Leitung ermöglicht, sich zeitnah um eine Nachfolgeregelung für die kommende Saison zu bemühen“, schreibt der Klub weiter. „Es ist diese professionelle Einstellung, die wir an Stefan Janßen kennen und schätzen gelernt haben, und die wir mit Sicherheit schmerzlich vermissen werden, genauso wie den Menschen Stefan Janßen, der persönlich und charakterlich eine Bereicherung für das Löwen-Rudel geworden ist.“

Janßen hatte den Klub erst zu Saisonbeginn übernommen. Die Sportfreunde überwintern aktuell als Tabellenführer und haben einen Punkt Vorsprung auf die zweitplatzierte SpVgg Steele.