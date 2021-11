LL NR: Klosterhardt mit Lebenszeichen und regionalligaerfahrenem Zugang

Einen wichtigen Sieg zum Hinrundenende fuhr DJK Arminia Klosterhardt in der Landesliga Niederrhein 3 ein. Vorerst konnte sich der Verein vom Abstiegsrang verabschieden.

Nach dem späten Sieg gegen den ESC Rellinghausen ist der erste Schritt für Arminia Klosterhardt gemacht. Die Hinrunde ist geschafft und der Verein wieder im Soll. Mit 16 Punkten aus 13 Spielen steht aktuell Tabellenplatz neun zu Buche. Der SV Burgaltendorf könnte mit zwei Punkten, aber auch zwei Spielen weniger, noch vorbeiziehen. Und auch der Duisburger SV 1900 kann Klosterhardt noch passieren.

Rang elf droht

Zum offiziellen Hinrundenende könnte also noch Rang elf, der auch der erste Abstiegsrang ist, drohen. Gerade mit Hinblick auf die steigenden Corona-Infektionen, ist diese Platzierung gefährlich. Sollte die Saison nämlich erneut abgebrochen werden müssen, könnte die Hinrunde als Wertung verwendet werden.

Auch für Klosterhardt-Coach Marcel Landers und seine Jungs spielten diese Gedanken vor dem letzten Spiel der Hinrunde eine Rolle: „Wir hatten das Hinrundenende im Kopf und waren gegen Rellinghausen quasi zum Siegen verdammt. Das muss ich so sagen. Wir sind in dem Spiel super damit umgegangen und schauen jetzt auf die anderen Partien.“

Landers verkündet Neuzugang

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Landers mit bester Laune schon einen bekannten Neuzugang zu verkünden. Der aktuell vereinslose Ekin Yolasan, der bis zum Sommer für Sterkrade-Nord in der Oberliga am Ball war, wird zur Arminia wechseln. Der regionalligaerfahrende Yolasan soll das Mittelfeld auf dem Weg zum Klassenerhalt noch einmal verstärken. „Mit dem Neuzugang sind wir dann mit dem Personal, was wir haben, zufrieden. Wenn mal alle da sind, haben wir richtig Qualität.“

Für die Rückrunde hat die RWO-Ikone schon ein klares Ziel: „Wir wollen in der Rückrunde nicht weiter runterrutschen und die Klasse natürlich halten. Sollte das gelingen, schauen wir mal, was herausspringt.“

Beginnen wird die Reise für Klosterhardt schon in zwei Wochen, wenn die Rückrunde mit dem Spiel gegen den FC Remscheid (Sonntag, 28. November, 15:30 Uhr) offiziell beginnt. Vorher steht allerdings noch die zweite Runde des Kreispokals gegen RSV-GA Klosterhardt an (Mittwoch, 17. November, 19:30 Uhr). Gegen den C-Ligisten dürfte aber eher die zweite Garde zu Spielminuten kommen.