Kreisliga B: RWE macht Ernst - bisher gab es nur souveräne Siege

RWE II will dauerhaft im gehobenen Amateurfußball landen. Der nächste Zwischenschritt scheint in diesem Jahr sehr realistisch. Der Aufstieg in die Kreisliga A.

"Das ist jetzt ein Muss. Da brauchen wir gar nicht drumherum zu reden. Wir haben zu viel Zeit in der Kreisliga B vergeudet. Aber dafür gibt es auch Gründe, die wir auch vor wenigen Tagen in einer ausführlichen Analyse mit Sportdirektor Christian Flüthmann sowie Trainer Stefan Lorenz aufgezählt haben", sagt Frank Kurth, Projektleiter der U23 von Rot-Weiss Essen. Das war vor dem Start der Kreisliga B1 in Essen. Die Zielsetzung war klar, Rot-Weiss Essen II muss hoch, dafür wurden für die Kreisliga B auch namhafte Verstärkungen an Land gezogen. Zum Beispiel die Angreifer Sam Soltani und Emre Kilic (SV Rhenania Bottrop). Und bisher kann man festhalten: Die Essener Reserve lässt den Worten auch Taten folgen. Die Bilanz nach vier Begegnungen. Vier souveräne Siege, ein Torverhältnis von 26:4. Am Sonntag gab es einen 6:0-Erfolg bei Alemannia Essen II. Dominik Milaszewski mit einem Doppelpack ebnete mal wieder den Weg zum Dreier. Er steht nun nach vier Partien schon bei 13 Saisontoren. Die weiteren Treffer erzielten Hamid Kuka (2), Timo Dargel und Emre Kilic. Mit den Ballfreunden Bergeborbeck, DJK Adler Union Frintrop III und SuS Haarzopf III sind drei Teams mit neun Zählern noch in Schlagdistanz zu RWE. Bitter sieht es in der Liga derweil für den SC Werden-Heidhausen III aus. Die Mannschaft aus dem Löwental hat noch keinen Zähler auf dem Konto, am Wochenende gab es eine 1:3-Niederlage gegen Ballfreunde Bergeborbeck. In der kommenden Woche (Sonntag, 10. September, 15 Uhr) steht für RWE II die nächste Pflichtaufgabe an, wenn der Vorletzte TuS 84/​10 Essen zu dem Ligafavoriten muss. Bisher ist TuS 84/​10 Essen noch sieglos, es gab erst ein Remis. Zuletzt setzte es ein 3:6 gegen DJK Dellwig. Bei den RWE-Verfolgern wird ein Team Punkte lassen müssen, denn SuS Haarzopf III trifft am gleichen Tag (13 Uhr) auf die Ballfreunde Bergeborbeck.

Zur Startseite