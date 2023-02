Showdown in der Kreisliga B. Der SV Borbeck empfängt am Sonntag die Reservemannschaft von Rot-Weiss Essen. RS hat im Vorfeld mit Coach Kevin Betting gesprochen.

Amateurfußball-Kracher an der Prinzenstraße! In der Kreisliga B findet am Sonntagnachmittag (26. Februar, 15 Uhr) das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SV Borbeck und Rot-Weiss Essen II statt, die nach 16 Partien auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Zwei Mannschaften steigen am Ende der Saison auf – die Zweitvertretung des VfB Frohnhausen ist aktuell Zweiter.

Die Ausgangslage ist klar: Borbeck hat sechs Punkte Vorsprung vor RWE II und könnte mit einem Sieg für eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegskampf sorgen. Frank Kurth, der das Projekt "RWE II" leitet, sprach im Vorfeld bereits von einem "Finale in Borbeck".

SVB-Trainer Kevin Betting hat diese Aussage zur Kenntnis genommen, zeigt sich vor dem Gipfeltreffen allerdings gelassen: "RWE II hat natürlich ganz andere Mittel als wir. Das sieht man an deren Winterzugängen – mit Regionalliga – und Oberliga-Erfahrung. Da brauchen wir nicht über faire oder gleiche Mittel zu sprechen. Wir haben uns auch gut verstärkt, aber RWE ist in ganz anderen Sphären unterwegs. Die Vorzeichen sind klar: Frank Kurth hat bereits gesagt, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Mit dem Kader sind sie Favorit. Ich mache auch keinen Hehl daraus. Trotzdem haben wir die beste Ausgangslage und sind Erster. Der Druck liegt viel mehr bei RWE II. Wir erstarren nicht vor Ehrfurcht, sondern unsere Jungs sind maximal motiviert und wollen zeigen, dass wir zurecht auf Platz eins stehen."

In der Vorbereitung hat Borbeck gut und intensiv gearbeitet. Das Highlight war das Erreichen der Endrunde bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Der einzige Wermutstropfen war die Verletzung von Kapitän Lukas Fabijau (Muskelfaserriss), der gegen Rot-Weiss passen muss.

"In der Halle sind wir völlig überraschend in die Endrunde gekommen. Wir hatten nach der Halle zwei weitere richtig gute Wochen mit Testspielen gegen A-Ligisten, wo wir offensiv gut performt haben. Defensiv gibt es noch Luft nach oben. In den letzten zwei Wochen waren wir etwas von der Krankheitswelle geplagt. Jetzt sind aber alle wieder fit und gesund. Die Stimmung innerhalb des Teams ist sehr gut", resümiert Borbecks Trainer.

Ich glaube, es wird sehr voll und rechne schon mit 150, 200 Zuschauern. Persönlich erwarte ich eine richtige geile Kulisse. Wir freuen uns extrem auf dieses Spiel. Kevin Betting.

Beim Heimspiel der RWE-Profis gegen die U23 von Borussia Dortmund wurde im Stadion an der Hafenstraße Werbung für das Spitzenspiel der Zweitvertretung in Borbeck gemacht. Betting hofft, dass viele Zuschauer dem Aufruf folgen und es am Sonntag voll an der Prinzenstraße wird: "Jeder, der Lust auf überragenden Amateurfußball und eine gute Verpflegung hat, sollte um 15 Uhr in den Prinzenpark kommen. Ich glaube, es wird sehr voll und rechne schon mit 150, 200 Zuschauern. Persönlich erwarte ich eine richtig geile Kulisse. Wir freuen uns extrem auf dieses Spiel."