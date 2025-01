Letztes Jahr noch im Abstiegskampf spielt Fortuna Bredeney diese Saison in der Kreisliga A2 oben mit. Wir haben zur Winterpause mit Trainer Raphael Becker gesprochen.

Nachdem Fortuna Bredeney letzte Saison lange gegen den Abstieg spielte, gehört die Mannschaft von Trainer Raphael Becker dieses Jahr bislang zur Spitzengruppe der Kreisliga A 2.

Nach 16 Partien steht die Spielvereinigung auf dem dritten Tabellenplatz und stellt mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Auch wenn Spitzenreiter Heisingen mittlerweile 13 Punkte voraus ist, spielt der Vorjahres-13. eine sehr gute Saison.

Dies sah auch Trainer Raphael Becker so: "Wir sind mit der Hinrunde natürlich sehr zufrieden, vor allem weil wir wissen, woher wir kommen und wie schwer wir uns noch vergangene Saison getan haben."

Ausruhen will sich die Mannschaft auf der Hinrunde aber keineswegs. Das Ziel für die Saison, so erklärt Becker, sei, sich auch am Ende unter den ersten sechs Mannschaften wiederzufinden.

Dabei gilt es, sich nicht auf der guten Hinrunde auszuruhen, sondern diese Leistung auch weiterhin zu bestätigen. Weiter führt Becker an, dass es darum geht, sich Stück für Stück weiterzuentwickeln und möglichst leistungsorientierten und ambitionierten Fußball zu spielen.

Dazu beitragen, wird auch die Vertragsverlängerung vom gesamten Bredeneyer Trainer-Team, die ihren laufenden Vertrag bis Juni 2027 verlängert haben.

Zudem, verstärkt sich das Team mit mehreren Neuzugängen. Wie der Trainer bekannt gab, werden schon zum Trainingsstart am 14. Januar zwei Neuzugänge dazustoßen. Vier weitere Spieler können sich während der Vorbereitung zeigen und empfehlen. Wie Becker betonte, ist man mit dem Kader und dessen Leistung sehr zufrieden, möchte aber vor allem auf einigen Positionen die Leistungsspitze optimieren.

Neben dem Ligaalltag qualifizierte sich Fortuna Bredeney durch eine überzeugende Leistung bereits nach zwei von drei Spielen für die nächste Runde der Essener Hallen-Stadtmeisterschaften. Becker: "Wir freuen uns auf die besondere Stimmung am Hallo und gehen dementsprechend ambitioniert und motiviert in diese zweite Runde." Dennoch lag für Becker der Fokus klar auf dem Ligaalltag.

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht für Fortuna Bredeney am 9. März an. Dort ist die Mannschaft beim Spitzenreiter aus Heisingen zu Gast. Vorher steht allerdings eine lange Vorbereitung inklusive sieben Testspielen an.