Kreisliga A Essen: Wegen der Eckfahne - "Schiri hat uns ein reguläres Tor aberkannt"

Was für ein bitterer Saisonstart für NK Croatia Essen. Dem Essener A-Ligisten wurde am 1. Spieltag zunächst ein reguläres Tor aberkannt, bevor NK in der Nachspielzeit das Spiel verlor.

Marko Milkovic, Trainer von NK Croatia Essen, konnte nach den 90 Minuten zum Kreisliga-A-Auftakt gegen Fortuna Bredeney die Fußballwelt nicht mehr verstehen.

"Ich bin seit 2004 dabei. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn man denkt, dass im Fußball einen nichts mehr überraschen kann, dann irrt man sich. An diesem Tag habe ich das am eigenen Leibe erfahren", sagte Milkovic gegenüber RevierSport.

Was war passiert? NK Croatia Essen bekommt in der zweiten Halbzeit einen Eckball zugesprochen. Ein NK-Spieler läuft an, flankt und Stürmer Antonio Ikic köpft in den Fortuna-Kasten - 1:0 für Croatia. Das denkt zumindest jeder auf der Anlage am Frintroper Schemmannsfeld. Die NK-Spieler, samt Ersatzbank, feiern in einer großen Jubeltraube und die Bredeney-Akteure gehen geknickt Richtung Mittellinie. Es schien ja 1:0 zu stehen.

Und dann das: Schiedsrichter Tahsin Taskin pfeift und zeigt auf die Eckfahne. Diese lag bei der Ausführung des Eckballs neben der Grundlinie und steckte nicht im vorhergesehen Loch drin. "Unglaublich, aber wahr. Alle die auf der Anlage waren, inklusive der Bredeneyer, gehen vor einem regulären Tor aus und der Schiri erzählt uns, dass das nicht zählt und wir die Ecke noch einmal ausführen müssen. Mit der Eckfahne in dem scheiß Loch. Wahnsinn!", berichtet sich Milkovic. Er ergänzt: "Der Schiri hat ja die Ecke, trotz der liegenden Eckfahne, freigegeben. Das ist ja das Kuriose. Der Schiri hat uns ein reguläres Tor aberkannt."

Er meinte zu mir, dass neun von zehn Schiris das Tor geben. Er hat es aber aberkannt. Jetzt soll der Staffelleiter sich darüber Gedanken machen und das Spiel eventuell wiederholen lassen Marko Milkovic

Der Ärger des zweifachen Familienvaters und großen Hajduk-Split-Fan sollte noch gravierender werden. Benedict Fuchs schockte nämlich in der dritten Minute der Nachspielzeit alle, die es mit den "Schachbrettern" hielten. "Das war die letzte Aktion des Spiels und Bredeney macht das Ding rein. Wir verlieren 0:1 - und das alles wegen der scheiß Eckfahne", ist Milkovic fassungslos.

Kleine Hoffnung für NK Croatia: Laut Milkovic hatte der Referee doch ein schlechtes Gewissen und beschrieb die Eckfahnen-Szene im Spielbericht. Milkovic: "Er meinte zu mir, dass neun von zehn Schiris das Tor geben. Er hat es aber aberkannt. Jetzt soll der Staffelleiter sich darüber Gedanken machen und das Spiel eventuell wiederholen lassen."