In der Kreisliga A Gruppe 2 sorgt NK Croatia Essen aktuell für Furore. Anstatt im Abstiegskampf, findet sich der A-Ligist oben wieder.

Mit fünf Siegen in Serie ist der Amateurklub NK Croatia Essen das formstärkste Team in der Kreisliga A Gruppe 2. Durch diesen Erfolgslauf kletterte Croatia auf den fünften Tabellenplatz und mischt plötzlich ganz oben mit. Nur sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Heisinger SV.

"Wir sind mit drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen eigentlich gar nicht gut in die Saison gestartet, aber dann haben wir endlich angefangen, an unsere eigenen Stärken zu glauben. Das trägt jetzt Früchte. Wir sind eine eklige Mannschaft, die auf dem Feld immer brennt und alles gibt. 11 Freunde auf und neben dem Platz", erklärt Ivan Ilias Cipetic im Gespräch mit RevierSport.

Der Mittelfeldmann schnürt seit Anfang 2023 die Schuhe für den A-Ligisten. Seitdem erlebte er zwei Spielzeiten im Abstiegskampf. 2022/23 rettete sich Croatia in der Relegation vor einem möglichen Abstieg in die Kreisliga B und in der vergangenen Saison feierte die Elf von Trainer Marko Milković erst am letzten Spieltag den endgültigen Klassenerhalt.

Dass es nun so gut läuft, ist für Cipetic jedoch keine Überraschung. Der 21-Jährige hat einen positiven Wandel im Klub wahrgenommen: "Ja, ich habe schon damit gerechnet. Wir haben eigentlich gar keine Spieler verloren und uns mit zwei, drei Neuzugängen noch gut verstärkt. Ich wusste, dass wir, wenn wir unsere Qualität abrufen, auch oben mitspielen können. Es ist im Vergleich zu den letzten Jahren auch etwas passiert im Verein. Dieses Jahr gibt es keine Trainingseinheit, wo wir unter 18 Spieler sind. Jeder hat Bock, jeder gibt Vollgas. Uns allen ist klar geworden, dass mit dem Kader viel möglich ist. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg."

Nach den fünf Siegen in Folge stellt sich natürlich die Frage, was in dieser Saison für NK Croatia Essen drin ist? Cipetic ist ehrgeizig, aber er bleibt auch bescheiden: "Unser Ziel ist es, in die Top 5 zu kommen. Wir müssen nicht aufsteigen und haben auch keinen Druck. Dieses Wort möchte ich eigentlich auch gar nicht erwähnen, denn das spielt für uns wirklich keine Rolle."

Persönlich hat sich der Leistungsträger, der bislang drei Treffer erzielte, auch einiges vorgenommen: "Als Spieler habe ich natürlich eigene Ziele. Ich möchte mich maximal weiterentwickeln und will in dieser Saison auf 20 Scorerpunkte kommen. Aktuell stehe ich bei acht Scorern, drei Toren und fünf Vorlagen. Wenn ich die 20 erreiche, dann wäre ich zufrieden."