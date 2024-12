Kreisliga: Rot-Weiß Oberhausen zieht die Reserve zurück - das ist der Plan für 2025/2026

Während es bei den Profis und der U19 von Rot-Weiß Oberhausen hervorragend läuft, hat die Kreisliga-A-Reserve von RWO keine gute Hinrunde gespielt.

In den letzten Monaten, Wochen und Tagen gab es rund um Rot-Weiß Oberhausen eigentlich stets gute Nachrichten. Die positive Saison der Regionalliga-Mannschaft und der Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren sind hier hervorzuheben.

Zudem gab es in den letzten Tagen einige Vertragsverlängerungen zu vermelden. Jetzt muss RWO eine negative Nachricht bekanntgeben. Die Kreisliga-A-Reserve der Kleeblätter, die mit nur einem Sieg, zwei Remis und 13 Niederlagen nach dem Rückzug von Schwarz-Weiss Alstaden II auf dem letzten Tabellenplatz liegt, wird in der Rückrunde ebenfalls nicht mehr an den Start gehen.

"Nach einer umfassenden internen Analyse und Abwägung aller Bewertungsaspekte wurde vereinsseitig entschieden, die 2. Mannschaft ab sofort aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga A zurückzuziehen", heißt es von Vereinsseite der Rot-Weißen.

Die Oberhausener erklären weiter: "Zuletzt erfolgten immer mehr Spielerabmeldungen zur Winterpause, sodass zum Start der Rückrunde sowohl qualitativ als auch quantitativ in keinster Weise mehr ein konkurrenzfähiger Kader zur Verfügung steht. Dies in Verbindung mit dem großen tabellarischen Punkterückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat die Verantwortlichen schweren Herzens zu diesem Schritt bewogen. Damit entfällt auch die Teilnahme der Mannschaft an den Oberhausener Hallenstadtmeisterschaften am 5. Januar 2025."

Doch es gibt bezüglich der zweiten Mannschaft auch gute Nachrichten: "Gleichzeitig wurde beschlossen, in den kommenden Monaten ein fundiertes Konzept für einen Neustart zu entwickeln. Hierzu wird eine vereinsinterne Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Aufgabe beschäftigen wird, die personellen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, diese Mannschaft ab Sommer 2025 in der Kreisliga B starten zu lassen und sie gleichzeitig in einem realistischen Zeitrahmen sukzessive weiterzuentwickeln, damit sie mittelfristig als nachhaltiger Unterbau für die Profimannschaft fungieren kann."