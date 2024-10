In der Essener Kreisliga A war viel los. Bei einem 15:0 gab es einen Achtfach-Torschützen. Das stellte die vier Buden von Essens Marcel Platzek in den Schatten.

In der Essener Kreisliga A geht es an der Tabellenspitze weiter eng zu. Aktuell scheint sich ein Dreikampf um den Bezirksliga-Aufstieg abzuzeichnen, denn RuWA Dellwig musste sich am zwölften Spieltag überraschend Al-Arz Libanon geschlagen geben.

Beim 1:0 für Al-Arz erzielte Khaled El-Zein den entscheidenden Treffer. Al-Arz steht damit auf dem achten Rang. RuWA Dellwig rutschte auf Platz fünf ab, denn der Bader SV zog aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbei.

Das war vor dem Spieltag so nicht abzusehen, doch es folgte ein 15:0-Kantersieg des Bader SV gegen DKSV Helene Essen. Eugen Pirogov konnte dabei alleine acht Treffer erzielen - was für eine Ausbeute. Damit steht er nun bei 17 Saisontoren.

Seine acht Buden stellten auch die vier Treffer, die Marcel Platzek erzielen konnte, in den Schatten. Der Ex-Profi führte den Spitzenreiter damit beim 7:0 gegen das Liga-Schlusslicht Ballfreunde Bergeborbeck fast alleine zum Dreier. Es waren seine Saisontreffer sechs, sieben, acht und neun. Zudem trafen Joel Bema (2) und Timo Dargel für die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz.

RWE führt die Tabelle nun zwei Punkte vor der DJK SG Altenessen an, denn Altenessen steht nach dem Patzer des SC Frintrop auf Rang zwei. Frintrop sicherte sich erst in der Nachspielzeit beim ereignisreichen 4:4 beim Vorletzten DJK SF Katernberg II einen Zähler.

Zweimal führte Frintrop, ehe der noch sieglose Vorletzte die Partie völlig überraschend drehen konnte. Nach dem 4:2 für Katernberg kam der Dritte aber zurück und sicherte sich in der 92. Minute durch das 4:4 von Samir Laskowski zumindest noch einen Zähler. Für Katernberg war das 4:4 trotzdem ein Erfolg, wohl aber einer ohne Nutzen. Denn sieben Punkte beträgt aktuell der Abstand auf das rettende Ufer.

Den Patzer von Frintrop nutzte derweil Altenessen aus. Bei der SG Essen-Schönebeck II gab es einen knappen 1:0-Sieg. Samuel Karaqi traf kurz vor der Pause.