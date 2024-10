In der Essener Kreisliga A bleibt es eng an der Spitze. Ganz hinten sind die Ballfreunde Bergeborbeck nur Kanonenfutter.

Während Rot-Weiss Essen II in der Essener Kreisliga A einen unspektakulären Pflichtsieg einfuhr, machte es der SC Frintrop als erster RWE-Verfolger spannend bis zur letzten Sekunde.

Auch nach dem elften Spieltag in der Kreisliga A Essen ist es an der Spitze alles eng beieinander. Tabellenführer bleibt die Zweitvertretung von Drittligist Rot-Weiss Essen.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz besiegte den FC Karnap 07/​27 mit 2:0. Ex-Profi Marcel Platzek erzielte beide Treffer und ließ durch die frühen Tore in Minute vier und zwölf keine Zweifel aufkommen, dass RWE diese Partie gewinnen würde. Platzek steht nun bei neun Saisontoren.

Erster Verfolger bleibt der SC Frintrop, der beim spektakulären 4:3 gegen den Essener SC Preußen kurz davor war zu straucheln. William Steve Fozing Yamdjio brachte den Außenseiter in Führung, Pierre Kretschmann drehte die Partie bis zur Pause mit einem Doppelpack.

Nach dem Wechsel glichen die Gäste durch Mohamed El-Zein aus. Finn Felshart brachte Frintrop wieder in Führung, dann der Ausgleich in der Nachspielzeit. In der 93. Minute war es Ibrahim Mustapha, der scheinbar einen Punkt für den Essener SC Preußen sicherte. Doch Kevin Voss sorgte in der 96. Minute doch noch für den Heimsieg des Zweiten.

Neuer Dritter ist die DJK SG Altenessen, die die DJK SF Katernberg II glatt mit 5:0 besiegen konnte. Altenessen konnte einen Platz klettern, da RuWA Dellwig überraschend patzte. Gegen die SpVg Schonnebeck II gab es zu Hause ein 1:2, womit Schonnebeck auf Platz fünf, direkt hinter Dellwig springen konnte.

Gar kein Thema mehr an der Spitze ist mittlerweile Al-Arz Libanon. Der Aufstieg war das Ziel, doch die Mannschaft von Trainer Ayhan Kirlangic verlor die Begegnung bei Alemannia Essen deutlich mit 0:3 - es war bereits die fünfte Pleite im elften Spiel, bedeutet in der Tabelle nur den neunten Platz.

Den die Ballfreunde Bergeborbeck gerne innehätten. Für den Aufsteiger geht aber weiter gar nichts. Im elften Spiel gab es die elfte Niederlage, diesmal ein 4:7 gegen den SC Türkiyemspor Essen.