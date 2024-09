Kreisligist Heisinger SV steht auf dem ersten Tabellenplatz. Wir haben mit Sportchef Riad Jabeur gesprochen.

Der Heisinger SV ist in dieser Saison in einer überragenden Verfassung und eilt in der Essener Kreisliga A (Gruppe 2) von Sieg zu Sieg. Die bisherige Bilanz: Sechs Spiele, sechs Siege, 27:8 Tore. Kein Wunder, dass der Kreisligist mit 18 Punkten die Tabelle anführt.

Der erste und aktuell einzige Verfolger ist der FC Stoppenberg, der fünf von fünf Partien siegreich gestalten konnte. Die anderen Teams patzten allesamt schon und haben jeweils mindestens acht Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.

Da ist es keine Überraschung, dass die Verantwortlichen des Heisinger SV mit dem Saisonstart sehr zufrieden sind. "Diesen Start haben wir uns natürlich so gewünscht. Nach den ersten drei Wochen in der Vorbereitung sah es aber ganz anders aus, um ehrlich zu sein. Da hatten wir schon acht Verletzte, einige Urlauber und dazu waren auch die Testspiel-Ergebnisse nicht berauschend", erklärt Sportchef Riad Jabeur gegenüber RevierSport.

Doch, was ist nach den drei Wochen passiert? Jabeur antwortet: "Unser Trainer Slavko Franjic hat auf den Putz gehauen und die Charakterfrage gestellt. Danach haben die Jungs ihr wahres Gesicht gezeigt. Woche für Woche stellen die Spieler seitdem ihren wirklichen Charakter unter Beweis. Der krönende Abschluss der Vorbereitung war der Gewinn der Steeler Stadtmeisterschaft. Das hat die Jungs nochmal extrem zusammengeschweißt. In der Liga läuft es auch super."

Laut Jabeur, der bis 2019 noch aktiv für den Bezirksligisten SC 20 Oberhausen spielte, ist der ausgeglichene Kader ein Grund für den Erfolg. Im Sommer wurde die Mannschaft dann noch qualitativ verstärkt. Der Königstransfer war Steffen Köfler aus der Landesliga, auch Philip Hollweg hat schon höherklassig gespielt. Aktuell fällt der 39-jährige Stürmer aber verletzt aus.

Beim Thema Saisonziel redet der HSV-Sportchef nicht lange um den heißen Brei herum: "Unser Ziel ist ganz klar, dass wir in die Bezirksliga aufsteigen. Dafür hat 'Sladdi' mit seinem Trainerteam alles getan. Schon in der Rückrunde der letzten Saison haben wir sehr gute Spiele absolviert und wurden Zweiter. Jetzt wollen wir uns um einen Platz verbessern und in die Bezirksliga aufsteigen. Meine Aufgabe ist es zudem, dass wir die B- und A-Jugend sowie die zweite und dritte Mannschaft leistungsorientierter aufstellen. Heisingen soll wieder eine gute Adresse im Essener Amateurfußball sein."