Der Heisinger SV plant weiter fleißig die neue Saison 2025/2026. Nach einem Spieler aus der Landes-, gab der Verein nun einen Zugang aus der Bezirksliga bekannt.

Der Heisinger SV liegt in der Kreisliga A in Essen mit neun Punkten vor der Reserve des SuS Haarzopf. Beim HSV stehen alle Zeichen auf Bezirksliga-Aufstieg.

Der Kader wird schon für die neue Spielzeit geplant. Nach dem Zugang von Jan-Lukas-Lippeck vom Landesligisten SpVgg. Steele 03/09 gaben die Heisinger via RevierSport den nächsten Neuen bekannt.

Marvin Prellwitz, ein langjähriger Spieler des Tusem Essen, wechselt vom Fibel weg an den Baldeneysee nach Heisingen. HSV-Coach Slavko Franjic freut sich über die zweite Verpflichtung für die Saison 2025/2026.

"Ich war schon letztes Jahr an Marvin dran. Jetzt hat es endlich geklappt. Mit Steffen und Tobias Köfler, die die Cousins von Marvin sind, hatten wir auch zwei Joker in der Hand. Die Jungs konnten ihm auch nur Gutes vom Heisinger SV berichten. Sportchef Riad Jabeur und ich konnten Marvin dann auch konzeptionell überzeugen. Marvin wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz verstärken. Er ist ein richtig feiner Charakter", sagt Franjic, der in den nächsten Wochen noch zwei externe Zugänge für die neue Saison präsentieren und dann die Planungen schon abschließen will.

Heisinger SV: Sehr lange Winterpause für die Kreisliga-Kicker

An Weihnachten 2024 war der Heisinger SV in den Urlaub gegangen. Seit dem 21. Januar 2025 trainiert Franjic seine Schützlinge wieder. Am 9. März geht es erst um Punkte. "Die Pause ist schon der Wahnsinn. Das brauche ich nicht noch einmal. Manche Jungs haben Ende Januar gefühlt wieder mit dem Fußball angefangen. Da hatten einige total den Resetknopf gedrückt. Mittlerweile ist aber jeder in Form - außer dem Trainer (lacht). Aber der Coach darf auch zunehmen", erzählt Franjic, der den Restart der Saison kaum noch abwarten kann.

"Ich freue mich, wenn wir März haben und es wieder losgeht. Wir verfolgen ein ganz klares Ziel und wollen dieses natürlich am Ende auch erreichen", betont er. In der Bezirksliga hätten Franjic und seine Mannschaft dann im Winter 2026 nur bis Februar eine Spielpause.