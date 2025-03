Der Heisinger SV ist der Aufstieg in die Bezirksliga kaum noch zu nehmen. 17 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger. Die Planungen für die neue Spielklasse sind schon abgeschlossen.

Mit einem 4:1-Sieg setzte sich der Heisinger SV im Spitzenspiel der Essener Kreisliga-A-Staffel 2 gegen die Reserve von SuS Haarzopf durch. Simon Tenberge, der einen Doppelpack schnürte, Erhan Azatoglu und Tobias Köfler erzielten die HSV-Treffer. Simon Streich hatte für Haarzopf zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

Nach dieser Partie beträgt der Vorsprung des HSV auf SuS II 17 Punkte und das acht Begegnungen vor dem Saisonende. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich eher ein Pessimist bin. Aber, klar: Wir sind fast durch. Aber eben nur fast. Ich werde mich erst so richtig freuen, wenn es auch mathematisch perfekt ist", sagt Slavko Franjic.

Der Erfolgstrainer der Heisinger hat mit seinem Sportchef Riad Jabeur schon seit Wochen den Kader für die kommende Saison geplant. Und mit 25 Feldspielern sowie drei Torhütern haben die Verantwortlichen vom Baldeneysee ihre Mannschaft für 2025/2026 bereits beisammen.

Die letzten beiden Zugänge sind Mahdi Srour und Luca Krämer. Der 19-jährige Srour kommt vom Bezirksligisten Vogelheimer SV, Krämer wechselt vom Landesligisten ESC Rellinghausen nach Essen-Heisingen.

"Mahdi ist ein sehr interessantes Talent für die Offensive. Ich freue mich, dass das geklappt hat", sagt Franjic. Jabeur ergänzt zu Krämer: "Er hat der Kreisliga-A-Reserve des ESC gegen uns ausgeholfen und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Er wird unseren Kader verstärken. Wir freuen uns sehr, dass sich Luca für uns entschieden hat."

Zuvor hatte Heisingen bereits Marvin Prellwitz (Tusem Essen) und die Lippeck-Brüder Jan sowie Jonas vom Landesligisten von der SpVgg Steele 03/09 verpflichtet. "Wir sind mit diesen Jungs wirklich gut aufgestellt. Wir konnten ja auch all unsere Leistungsträger halten. Die Mannschaft wurde gezielt und klug verstärkt. Wir haben einen großen Kader in Zukunft, aber in der Bezirksliga brauchst du auch mehr Qualität, aber auch Quantität", sagt HSV-Coach Franjic.