Rot-Weiss Essen II ist nur hauchdünn an der ersten Ligapleite vorbeigeschrammt, nach einem 2:2 ist es an der Spitze der Kreisliga A wieder richtig eng.

Knackiger Spieltag in der Kreisliga A Essen. Rot-Weiss Essen II führte die Liga vor dem Spieltag an. Zwei Verfolger wollten am Sonntag im direkten Duell ein Ausrufezeichen setzen.

Bei der Partie DJK SG Altenessen gegen Al-Arz Libanon jubelten am Ende die Gastgeber. 2:1 hieß es nach 90 Minuten. David Lucic brachte Altenessen nach etwas mehr als einer halben Stunde per Elfmeter in Führung. Fatih Güldogan erhöhte nach dem Wechsel auf 2:0.

Der Anschluss von Al-Arz durch Ali Samir Simmo in der 90. Minute kam zu spät. Für Al-Arz, die bisher verbal sehr offensiv aufgetreten sind, bereits die zweite Ligapleite in der Saison. Die erste gab es gegen den Bader SV.

Und der schaffte am Sonntag fast die Sensation gegen den großen Favoriten Rot-Weiss Essen II. Bis zur 79. Minute führte der Bader SV mit 2:0. Dann gab es noch den Doppelschlag für RWE II - die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz, die ohne Topstürmer Marcel Platzek antreten musste, konnte so zumindest noch einen Punkt behalten und die Tabellenspitze mit 16 Punkten verteidigen.

Chakib El Hamraa brachte den Bader SV in Führung, Mohamed Bennaman erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0. Marvin Paulsen (79.) und Joel Bema (82.) sicherten RWE einen späten Punkt.

RWE II und Altenessen liegen nun mit 15 Zählern punktgleich auf Platz eins und zwei, dahinter lauern der SC Frintrop, der die SpVg Schonnebeck II mit 2:0 besiegen konnte (Patryk Niedzicki und Kevin Steuke machten den Dreier schon vor der Pause klar), und RuWA Dellwig (4:3 beim FC Karnap 07/​27).

Am Ende der Tabelle scheint die Liga für die Ballfreunde Bergeborbeck derzeit etwas zu hoch zu sein. Der Aufsteiger kassierte die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Zu Hause gab es gegen Alemannia Essen eine 1:5-Pleite.

Die meisten Treffer dieses Spieltags fielen aber ganz woanders. Beim Duell DKSV Helene Essen gegen Türkiyemspor Essen hieß es nach 90 Minuten 3:9.