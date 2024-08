In der Kreisliga A in Essen haben die Experten schon vor der Saison ihr Urteil gefällt: Der Titel und damit verbundene Bezirksliga-Aufstieg geht nur über RWE II. Das sieht Al-Arz anders.

Mit 2:0 ist Al-Arz Libanon erfolgreich in die Kreisliga-A-Saison 2024/2025 gestartet. Und das immerhin gegen Bezirksliga-Absteiger ESC Preußen Essen.

Die Zedern werden seit dieser Saison von Ayhan Kirlangic trainiert. Der 46-Jährige war schon als Profitrainer in Ghana aktiv und zuletzt als Seniorencoach bei Firtinaspor Herne und in der U19 bei Dostlukspor Bottrop in der Verantwortung.

Wer Kirlangic in der Vergangenheit etwas verfolgt hat, der weiß, dass der C-Lizenzinhaber einen großen Ehrgeiz und viel Selbstbewusstsein besitzt. Aus Firtinaspor wollte er einen Top-Landesligisten machen und mit der U19 von Dostlukspor wollte er in die damalige U19-Bundesliga West aufsteigen. Beides ist ihm nicht gelungen.

Nun peilt er mit Al-Arz Libanon einen historischen Aufstieg an - den Gang in die Bezirksliga. Seit ihrer Vereinsgründung im Jahr 2008 spielten die "Libanesen" nur in den drei Kreisklassen - C, B und A. Dass Rot-Weiss Essen II als klarer Favorit auf den Titel gilt, interessiert Kirlangic nur am Rande.

RevierSport hat mit Ayhan Kirlangic gesprochen.

Ayhan Kirlangic, was hat Ihnen beim 2:0-Auftaktsieg über Preußen Essen besonders gut gefallen?

Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt und kaum etwas zugelassen. In der ersten Halbzeit stockte unser Motor noch etwas, aber in Durchgang zwei haben wir Ball und Gegner nach Belieben bestimmt. So stelle ich mir das vor.

Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Wir haben eine gefühlte U21-Mannschaft. Da sind sehr viele Jungs dabei, die in etlichen U19-Niederrheinliga-Mannschaften spielten und jetzt zum Teil ihr erstes Seniorenjahr absolvieren. Aber da sind richtig gute Talente dabei. Wir haben 20 Zugänge installieren müssen und es in kurzer Zeit geschafft, eine echte Einheit zu formen. Ich liebe die Jungs, sie lieben mich, ich vertraue ihnen und sie vertrauen dem Trainerteam.

Was geht denn in dieser Saison für Al-Arz Libanon?

Zunächst einmal will ich hier die Al-Arz-Verantwortlichen erwähnen und ihnen für das große Vertrauen in meine Person danken. Solche Bedingungen und eine solche Zurückhaltung der Verantwortlichen im sportlichen Bereich habe ich noch nicht erlebt. Das ist Spitzenklasse! Denn man kann nur Erfolg haben, wenn jeder auf seinem Gebiet abliefert. Der Trainer muss die Mannschaft besser machen, die Spieler müssen auf dem Rasen abliefern und die Verantwortlichen müssen sich darum kümmern, dass die Dinge im Hintergrund laufen. Das ist bei Al-Arz der Fall.

Wenn Marcel Platzek oder Kevin Grund noch so gut wären, dann würden sie doch nicht in der Kreisliga A spielen. Das, was die Jungs erreicht haben, war einmal. Da haben sie meinen Respekt. Aber wir leben im Hier und Jetzt: beide sind, wie meine Spieler, Kreisliga-A-Akteure. Ayhan Kirlangic

Und was ist jetzt das Saisonziel des Vereins?

Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht in die Kreisliga A komme, um Sechster zu werden. Wir wollen aufsteigen! Ob uns das am Ende gelingt, werden wir sehen. Wir wollen eine top Saison spielen, so wenig wie nur möglich liegen lassen und immer an oder über die 100 Prozent unserer Fähigkeiten kommen. Wenn wir das schaffen, dann muss uns erst einmal jemand in dieser Kreisliga schlagen. Das mag verrückt oder arrogant klingen, ist es aber nicht. Ich bin ja nicht dumm, ich weiß, welche Spieler ich in meinem Kader habe. Ich glaube an die Mannschaft!

Rot-Weiss Essen II gilt als großer Favorit - wie sehen Sie das?

Sollen sie doch der Favorit sein. Aber wir sind ja auch noch da. Klar: Sie haben eine gute Mannschaft und das respektieren wir auch. Aber sie kochen auch nur mit Wasser. Sie werden wenig liegen lassen und das wissen wir auch. Wir dürfen uns auch kaum etwas erlauben. Ich freue mich jetzt schon auf den 8. Spieltag, wenn wir bei RWE II spielen. Bis dahin wollen wir kein Spiel verlieren und uns dieses Highlight verdienen. Und, ich sage Ihnen etwas: Ein großer Traum wäre, wenn es am 30. Spieltag zwischen Al-Arz Libanon und Rot-Weiss Essen II zum entscheidenden Spiel um den Titel kommen würde. Da wären dann mit Sicherheit einige tausend Zuschauer dabei. Darauf arbeiten wir hin. Wir wollen uns diesen Traum erfüllen.

Bei RWE II spielen ehemalige Vereinsidole wie Kevin Grund und Marcel Platzek. Wie schätzen Sie das Team sportlich ein?

Nochmal: Das ist eine gute Mannschaft. Aber Al-Arz Libanon hat auch ein tolles Team. Und, jetzt mal ehrlich: Wenn Marcel Platzek oder Kevin Grund noch so gut wären, dann würden sie doch nicht in der Kreisliga A spielen. Das, was die Jungs erreicht haben, war einmal. Da haben sie meinen Respekt. Aber wir lieben im Hier und Jetzt: beide sind, wie meine Spieler, Kreisliga-A-Akteure.