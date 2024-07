In Essen gibt es zwei Kreisliga-A-Staffeln - im Norden und Süden. Geografisch gesehen müsste Rot-Weiss Essen II in die Nord-Gruppe eingeteilt werden. Doch es gibt einen Antrag.

Die Reserve des Drittligisten Rot-Weiss Essen will auch in der kommenden Saison aufsteigen. Diesmal aus der Kreisliga A in die Bezirksliga.

In welcher Kreisliga-A-Staffel RWE II den nächsten Etagensprung ins Visier nehmen wird, steht aber noch nicht fest. Fakt ist: Die RWE-Reserve hat beim Kreis einen Antrag gestellt beziehungsweise ihren Wunsch geäußert, in der Süd-Staffel an den Start gehen zu dürfen. Über den Grund kann man nur mutmaßen.

"Wir haben uns auf die freien Plätze im Süden beworben. Denn es ist ja so, dass es mehr Nord- als Süd-Klubs in Essen gibt. Wir hoffen natürlich, dass wir einen der Nord-Plätze im Süden erhalten", erklärt RWE-II-Teammanager Frank Kurth gegenüber RS.

Beim vielleicht dann dem größten RWE-Widersacher in der Kreisliga A im Essener Süden nimmt man den Wechselwunsch der Rot-Weissen entspannt zur Kenntnis.

"Ich kann mir vorstellen, dass die Roten lieber im Süden als Norden spielen wollen, weil die Gangart im Norden doch etwas rauer ist. Aber uns soll das Recht sein. Wir würden uns dann auf zwei heiße Duelle mit RWE II freuen", sagt Slavko Franjic, Trainer des Heisinger SV, gegenüber RevierSport. Der letztjährige Vize-Meister hat auf jeden Fall auch Großes vor. "Wir wollen aufsteigen!", betont Franjic.

Für dieses Ziel hat sich der HSV auch ordentlich verstärkt. Zuletzt konnte die Verpflichtung von Philip Hollweg eingetütet werden. Der 39-jährige Stürmer bringt viel Bezirksliga- und Landesliga-Erfahrung. Zuletzt spielte Hollweg bei der DJK SF Katernberg in der Bezirksklasse.

"Ich kenne 'Holle' schon sehr lange und wollte ihn immer wieder mal verpflichten. Jetzt hat es endlich geklappt. Der Junge hatte nie eine schwere Verletzung und ist topfit. Bei seinen Läufen können sich 20-Jährige noch eine Scheibe abschneiden. Er ist eine absolute Verstärkung für unseren Angriff", freut sich HSV-Coach Franjic.

Heisingen verfügt über einen Kader von 25 Mann, inklusive drei Torhütern. Am vergangenen Wochenende startete die Mannschaft vom Baldeneysee mit einem Blitzturnier in die Vorbereitung. Unter drei Bezirksliga- und zwei Landesliga-Vertretern wurde Heisingen Dritter. "Wir haben uns richtig gut verkauft", war Franjic zufrieden. Das Turnier gewann der ESC Rellinghausen im Finale im Elfmeterschießen gegen SuS Haarzopf.

Am 18. August geht es in der Kreisliga A um Punkte. Bis dahin steht für Franjic-Schützlinge eine schweißtreibende Vorbereitung bevor. Eine Woche vor Ligastart absolviert der HSV noch auf der eigenen Platzanlage ein Trainingslager. "Gemeinsam mit der Zweiten", ergänzt Franjic und erklärt: "Wir wollen das Wir-Gefühl im Verein noch einmal stärken. Jede Mannschaft wird natürlich die Einheiten für sich abhalten. Wir werden aber auch einige Challenges machen, in denen es einen Mix aus erster und zweiter Mannschaft gegen wird."

Zu- und Abgänge des Heisinger SV im Überblick:

Abgänge: Kevin Baisch (Neukirchen-Vluyn III), Luca Elm-Biber (Tusem III), Nils Honisch (Burgaltendorf III), Jan-Philipp Schäfers (ausgewandert nach Österreich), Yazdan Afshang, Maximilian Hecker, Marcel Wagner (alle Ziel unbekannt),, Robin Giesing (geht Ende August - vier Jahre USA-Sportstudium warten auf ihn, Anm. d. Red.)

Zugänge: Niko Klein, Nik Leiler, Jost Guinand (alle Essener SG), Philip Hollweg (DJK SF Katernberg) und Steffen Köfler (SF Niederwenigern).