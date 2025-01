Er spielte in der 3. Liga und bis Sommer in der Regionalliga West. Jetzt lässt er seine Karriere in der Kreisliga A ausklingen.

Im vergangenen Sommer feierte Mergim Fejzullahu mit dem 1. FC Bocholt die Vizemeisterschaft in der Regionalliga West. Seitdem war er ohne Verein. Jetzt kehrte der 30-Jährige auf den Rasen zurück und bescherte damit einem Team aus der Kreisliga A einen echten Transfercoup.

Denn Fejzullahu läuft von nun an für die zweite Mannschaft des SV Solingen II auf. Der gebürtige Schweizer hat sich entschieden, nur noch unterklassig zu spielen. Bei dem A-Ligisten möchte er seine Laufbahn, die ihn bis in die 3. Liga führte, ausklingen lassen.

Am Wochenende trug Fejzullahu in einem Testspiel bereits das Trikot seines neuen Vereins. Beim 5:6 gegen den VfB Marathon Remscheid erzielte er kurz vor Schluss das zwischenzeitliche 5:5.

Hintergrund dieses ungewöhnlichen Wechsels: Fejzullahu spielte zu Jugendzeiten in Solingen und wohnt dort bis heute. Dass er sich für den SV entschied, ist Trainer Enis Batuhan Celik zu verdanken. Beide verbindet eine enge Freundschaft.

3. Liga mit Paderborn, starkes Regionalliga-Jahr mit Aachen

"Mergim und ich kennen uns seit unserer Jugend. In der Vergangenheit habe ich versucht, ihn bei anderen Clubs in der Region unterzubringen. Seit er Vater geworden ist, möchte er jedoch seinen beruflichen Werdegang mehr in den Fokus rücken und einfach nur aus Spaß Fußball spielen", berichtet Celik im Solinger Tageblatt.

Die SV-Zweitvertretung steckt tief im Tabellenkeller. Nur das bessere Torverhältnis trennt sie von einem Abstiegsplatz. Mit Fejzullahu gewinnt der Klub einen absoluten Unterschiedsspieler. 185 Partien bestritt er in der Regionalliga (33 Tore, 13 Vorlagen), dazu kommen zwölf Einsätze in der 3. Liga für Eintracht Braunschweig (zwei Tore, eine Vorlage).

In der Regionalliga stand Fejzullahu für Fortuna Düsseldorfs U23, Alemannia Aachen, den 1. FC Saarbrücken und zuletzt in Bocholt auf dem Rasen. Seine beste Saison erlebte er 2017/18 in Aachen, als er 15-mal traf und acht weitere Tore vorbereitete. Gut möglich, dass Fejzullahu diese Werte noch in der Kreisliga-Rückrunde knackt.