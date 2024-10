In der Essener Kreisliga A sind die Heisinger trotz einiger Rückschläge Tabellenführer - und auch im Pokal läuft es. Besiegt wurde der Landesligist FC Kray mit 4:2.

Die Saison könnte bislang nicht besser laufen für den Heisinger SV. Nach elf Spieltagen in der Essener Kreisliga A2 steht das Team von Trainer Slavko Franjic auf dem ersten Tabellenplatz. Durch zwischenzeitliche Rückschläge in Form von Niederlagen und einem 2:2-Remis am vergangenen Spieltag gegen die abstiegsbedrohte Zweitvertretung von Adler Union Frintrop ist der Abstand zu den Verfolgern jedoch geschrumpft.

"Solche Punkteverluste sind reine Kopfsache. Die Jungs waren mit dem Kopf schon im nächsten Spiel und sind zu lässig in diese Partie gegangen. In dieser Liga muss man Woche für Woche seine Leistung konstant bringen", erklärt Franjic die Gründe für den Punktverlust.

Doch dieser Rückschlag scheint schon wieder fast vergessen. Der Grund: Die Heisinger schlugen unter der Woche als Kreisligist den Landesligisten FC Kray mit 4:2. "Wir haben in diesem Spiel unser Herz auf dem Platz gelassen. Die Jungs haben von Anfang an alles gegeben und diesen Kampf angenommen."

Neben der hervorragenden Mentalität hat das Weiterkommen für Franjic vor allem einen Grund: "Wir hatten im Gegensatz zur Liga, wo wir immer als Favorit in die Partien gehen, mal keinen Druck. Wir waren der Außenseiter und konnten befreit aufspielen." Trotz des Weiterkommens bleibt für Franjic klar: "Der Pokal ist ein schöner Bonus. Aber der Fokus liegt bei uns immer auf der Meisterschaft."

Auch dort geht es für Heisinger bereits am Sonntag, den 27. Oktober, weiter. Ab 15.15 Uhr ist der FC Stoppenberg zu Gast. Ein echtes Spitzenspiel: Die Stoppenberger stehen mit einem Spiel weniger und 21 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg theoretisch an den Heisingern vorbeiziehen.

"Wir erwarten einen gut eingestellten Gegner, die ohnehin eine gute Mannschaft und ein gutes Trainerteam haben. Aber auch wir haben uns Stoppenberg das eine oder andere Mal angeschaut und werden dementsprechend auch einen Matchplan haben. Wir werden, wie gegen Kray, alles für einen Sieg geben."