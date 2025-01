Für die A-Jugend der Spvgg. Steele steht ein Kracher auf dem Programm. Die Mannschaft trifft im A-Junioren-Niederrheinpokal auf den U19-Bundesligist Borussia- Mönchengladbach.

Am Sonntag (26. Januar) steht die A-Jugend der SpVgg. Steele vor einem großen Highlight. Die Mannschaft empfängt im Niederrheinpokal das U19-Topteam Borussia Mönchengladbach.

Zum Hammer-Duell am Langmannskamp kommt es aufgrund der Qualifikation über den Kreispokal. Dort bezwang das Team aus Essen Adler Union Frintrop im Elfmeterschießen. Damit stand die Teilnahme an der ersten Runde des Niederrheinpokals fest.

„Bei Pokalspielen ist es immer so, dass man entweder auf einen großen Gegner oder auf einen machbaren Gegner hofft. Machbar, würde ich sagen, ist es nicht geworden, dafür haben wir einen sehr großen Gegner bekommen“, erklärt SpVgg-Vorstand Markus Niemann.

Im Verein ist man sich der Stärke des Gegners bewusst: „Das ist eine Mammutaufgabe und definitiv mehr als David gegen Goliath.“ Borussia Mönchengladbachs A-Junioren spielen in der DFB-Nachwuchsliga, die höchste Spielklasse, und zeigen dort bisher herausragenden Leistungen. Niemann: „Die Jungs haben die großartige Chance, vielleicht gegen den kommenden deutschen U19-Meister zu spielen.“

Trotz der riesigen Herausforderung freut sich die Mannschaft auf die kommende Partie. „So ein Spiel ist für unsere Mannschaft etwas ganz Besonderes. Die Jungs spielen, auch wenn sie es ordentlich machen, in der A-Jugend-Kreisklasse. Da ist Gladbach ein absoluter Top-Gegner“, erzählt der Vorstand.

Das ist eine Mammutaufgabe und definitiv mehr als David gegen Goliath Markus Niemann

Ziel sei es, „das Spiel zu genießen und so gut mitzuhalten, wie es eben möglich ist“. Dabei hänge es auch immer davon ab, ob der Gegner seine erste Reihe ins Rennen schickt.

Vor diesem großen Highlight wird an der Steeler Spielstätte bereits vorgeglüht. Die D-Junioren treffen etwas früher am Sonntag auf Rot-Weiss Essen. „Natürlich wird der Grill angeschmissen, so wie es sich für so ein Fußballspiel gehört“, meint Niemann. Außerdem hofft er auf viele Zuschauer für einen würdigen Rahmen.