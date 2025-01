Die U19 des FC Schalke 04 spielt an diesem Wochenende das internationale Turnier in Göttingen. Am zweiten Spieltag standen einige Brocken auf dem Plan.

Nachdem die U19 des FC Schalke 04 beim international besetzten Turnier in Göttingen am Freitag mit zwei Kantersiegen gegen die unterklassig spielenden Mannschaften JSG Eintracht HöhBernSee (8:0) und JFV Eichsfeld-Mitte (8:0) gestartet ist, standen am Samstag auch zwei dicke Brocken auf dem Programm.

Zunächst gab es aber ein 4:0 gegen JFV 37 Göttingen und ein 6:0 gegen die SVG Einbeck am Vormittag. Am Nachmittag standen dann die Spiele gegen Hertha BSC Berlin und den FC Fulham auf dem Programm. Und dort zeigten die Königsblauen, das mit ihnen in diesem Turnier zu rechnen ist. Denn Hertha BSC wurde ebenfalls mit 5:1 von der Platte gefegt. Auch der erst 16-Jährige Neuzugang Bilai Dardari trug sich in die Torschützenliste ein.

Damit stand der Grupensieg für S04 in der TSN-Beton-Gruppe bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den FC Fulham fest. Gegen die Engländer ließen es die Schalker dann entsprechend etwas ruhiger angehen.

Lange Zeit gab es in diesem sportlich bedeutungslosen Spiel keine Tore, denn auch Fulham stand bereits als Gruppendritter nach Hertha BSC Berlin fest. Erst in den letzten zwei Minuten gelangen den Engländern zwei Tore, nachdem Schalke sie zuvor minutenlang in der eigenen Hälfte eingeschnürt hatte. Der Anschlusstreffer von Edion Gashi kam zu spät.

Dennoch behielten die Knappen mit 15 Punkten aus sechs Vorrundenspielen den ersten Tabellenplatz und stehen am Sonntag in der Zwischenrunde.

PSV Eindhovens Jugend-Teammanager Peter Dekkers, der sich vor Ort die U19 des Vereins angeschaut hat, lobte am Mikrofon des Veranstalters die Königsblauen dennoch - und vor allem Trainer Norbert Elgert. "Das ist unglaublich, was der Trainer all die Jahre am Spielern hervorgebracht hat", sagte Dekkers. Schalke habe immer eine starke Mannschaft, die das Turnier auch in diesem Jahr wieder gewinnen könne. Der letzte Sieg des Knappen liegt allerdings schon einige Zeit zurück. Das war im Jahr 2012.