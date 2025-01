Neues Talent im Nachwuchs von Schalke 04: Ein Junioren-Nationalspieler kommt nach Gelsenkirchen. Er trainiert bereits mit der U19.

Wenn die U19 von Schalke 04 Anfang Februar ins Pflichtspieljahr startet, wird ein Neuzugang mit dabei sein. Die Königsblauen haben Bilal Dardari verpflichtet. Der 16-Jährige wechselt aus dem Nachwuchs von F91 Düdelingen aus seiner Heimat Luxemburg in die Knappenschmiede.

"Bilal ist ein richtig guter Fußballer", sagt Schalkes Coach Norbert Elgert. Dardari trainierte bereits in den vergangenen Tagen unter der Trainerlegende. Im Werben um Dardari war S04 nicht alleine, so dass Elgert betont: "Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat, da auch andere Vereine an ihm interessiert waren."

Der Mittelfeldspieler ist luxemburgischer Junioren-Nationalspieler, gehörte zuletzt zum Kreise der U17-Auswahl. Er besitzt auch die marokkanische Staatsbürgerschaft und ist die erste externe Winter-Verpflichtung der Schalker A-Junioren.

Sein Debüt könnte er am Wochenende feiern. Dann nimmt Schalke am Rewe-Juniorcup in Göttingen teil. Bei dem prestigeträchtigen Turnier treffen internationale und deutsche Top-Vereine auf Klubs aus der Region. Zum Beispiel gehört Manchester United zum Teilnehmerfeld. Schalke trifft in der Gruppenphase unter anderem auf den FC Fulham und Hertha BSC.

Schalke: Neue Co-Trainer für die U19

In der Liga geht es für das Elgert-Team Anfang des kommenden Monats weiter. Nachdem Schalke sich in der DFB-Nachwuchsliga für die Liga A qualifiziert hatte, stehen die Gegner inzwischen fest. Mit dem 1. FC Köln geht es gegen einen alten Bekannten aus dem Westen. Dazu kommen der FC Bayern, Werder Bremen, 1. FC Heidenheim und Chemnitzer FC.

Jedem Gegner steht S04 in Hin- und Rückspiel gegenüber. Die vier besten Teams dieser Sechsergruppe ziehen in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein und treffen dort auf die vier besten Teams der übrigen drei Gruppen. Neben Neuzugang Dardari sind im neuen Jahr zwei neue Co-Trainer dabei: Michael Eppers, der schon einmal als Elgerts Assistent fungierte, und Jan Ansperger folgen auf Charley Takyi (Cheftrainer U17) und Tim Hoogland (Co-Trainer Profis).