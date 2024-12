Simon Hohenberg wird Rot-Weiss Essen nach zehn Jahren im Sommer verlassen. Hauptjob und U19 sind bei den Anforderungen des Vereins nicht mehr möglich.

Ab der Saison 2025/26 wird die U19 von Rot-Weiss Essen von einem neuen Trainer betreut werden. Denn der aktuelle Coach Simon Hohenberg wird RWE nach der laufenden Serie verlassen.

Zehn Jahre wird er im Sommer 2025 für den Nachwuchs von RWE tätig sein. In der aktuellen Spielzeit beendete die U19 von Rot-Weiss Essen die Vorrunde der U19- DFB-Nachwuchsliga auf dem letzten Platz.

Hohenberg erklärte zu seinem Entschluss: „Ich habe die Aufgabe im FÖRDERWERK fast ein Jahrzehnt lang immer voller Energie, Hingabe und Leidenschaft ausgeführt. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Ich durfte über die lange Zeit wunderbare Menschen kennenlernen und es ist uns bei RWE gelungen, das eine oder andere Talent dermaßen zu entwickeln, um jetzt in den Bundesligen oder im Ausland erfolgreich sein zu können.“

Daher ist ihm der Dank der Verantwortlichen sicher, Michael Lorenz, Sportlicher Leiter im FÖRDERWERK, erklärt: „Was Simon über fast ein Jahrzehnt nebenberuflich als zweifacher Familienvater für den RWE-Nachwuchs geleistet hat, ist absolut bemerkenswert und verdient größte Hochachtung. Er hat das FÖRDERWERK mit seiner klaren, mitreißenden und kommunikativen Art mitgeprägt, insbesondere in den letzten Jahren, und die individuellen Entwicklungen unserer Talente hautnah begleitet. Nach einer kurzen Weihnachtspause wird er gemeinsam mit seinem Trainerteam unsere U19 akribisch auf das zweite Halbjahr in der neugeschaffenen Nachwuchsliga vorbereiten, um die nächste Runde in der Liga B bestmöglich zu absolvieren.“

Hier geht es ab dem 02. Februar 2025 gegen den FC Hennef, den VfL Osnabrück, den MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, den FC St. Pauli und den SC Paderborn.

Die Mannschaft wird versuchen, Hohenberg einen guten Abschied zu verschaffen. Christian Flüthmann, Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, zur Entscheidung von Hohenberg: „Simon hat über viele Jahre hinweg mit beeindruckendem Einsatz und großer Leidenschaft für Rot-Weiss Essen gearbeitet. Ob als Trainer der U16, U17 oder zuletzt der U19 – er hat stets alles gegeben, um unsere Spieler sportlich und menschlich weiterzuentwickeln. Dass er all das nebenberuflich geleistet hat, unterstreicht umso mehr seine Hingabe und sein RWE-Herz. Im gemeinsamen Austausch haben wir besprochen, welche Erwartungen wir an einen U19-Trainer haben. Simon hat daraufhin Überlegungen angestellt, den Aufwand für seinen Hauptjob zu reduzieren, um die Rolle bei uns weiterhin ausfüllen zu können. Leider können wir diese Lösung in unserer derzeitigen Struktur nicht umsetzen, weshalb Simon sich entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Für seine Arbeit und seinen außergewöhnlichen Einsatz für den Verein bin ich ihm außerordentlich dankbar und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“