Während die Profis des VfL Bochum am Samstag ihr Bundesligaspiel gegen Werder Bremen mit 0:1 verloren, machte es der Bochumer U19-Nachwuchs besser.

Während die Bundesligaprofis des VfL Bochum dem Abstieg in das deutsche Fußball-Unterhaus entgegentaumeln, spielt die A-Jugend des Ruhrpott-Klubs eine Wahnsinnssaison.

Elf Siege und drei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 47:17 Treffern: mit dieser Bilanz gewann die Mannschaft von VfL-U19-Coach David Siebers ihre DFB-Nachwuchsliga-Gruppe E vor dem SV Werder Bremen.

Stichwort Bremen: Am Samstag (7. Dezember 2024) reiste Siebers mit seinen Schützlingen an die Weser für das letzte Spiel des Jahres. Und der VfL gewann um Torjäger Luis Pick, der 14 Saisontreffer erzielte, mit 3:1.

David Siebers bilanzierte: "Wir haben die Staffel durch eine herausragende Leistung gegen Werder Bremen als Sieger abgeschlossen. Das war eine starke Leistung gegen einen starken Gegner. Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und immer wieder durch ein gutes Pressing Aktionen erzwungen. Die Jungs waren auch nach dem 2:0 hungrig. Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns. In der zweiten Hälfte kam Werder besser ins Spiel und Bremen wollte in den ersten 15 Minuten das Spiel drehen. Aber wir haben das gut verteidigt und unser Torwart war auch da. In der Schlussphase waren wir wieder sehr dominant und das war ein große Entwicklungsschritt zum Hinspiel."

Auch Borussia Dortmund gewinnt seine Gruppe

In der Gruppe C stand Borussia Dortmund schon vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr als Sieger fest. Daher dürfte es die Schwarz-Gelben auch trösten, dass es gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 0:0 reichte. Es war erst das zweite Remis überhaupt in dieser Spielzeit für den BVB, der die restlichen zwölf Partien allesamt gewann.

Das 0:0 spielte Schalke 04 in die Karten, denn durch einen 5:1-Kantersieg beim TSV Meerbusch zog das Team von Norbert Elgert noch an den Düsseldorfern vorbei und beendet die Gruppenphase auf dem zweiten Platz. Beide Mannschaften haben 32 Punkte auf dem Konto, die Königsblauen können aber das bessere Torverhältnis vorweisen.