Der VfL Bochum beendet die Gruppenphase als Erster in seiner Staffel. Der BVB stand bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger der Gruppe C fest. S04 gewinnt zum Abschluss klar.

Großer Jubel bei der U19 des VfL Bochum: Dank eines 3:1-Auswärtserfolgs im Spitzenspiel der Gruppe E in der DFB-Nachwuchsliga beim SV Werder Bremen steht fest, dass die Bochumer als Tabellenerster die Liga A erreichen.

Denn der 14. Spieltag war gleichzeitig der letzte der Gruppenphase, nun geht es für die A-Junioren in die Winterpause. Daryl Brian Tschoumy Nana (28., 62.) traf doppelt für das Team von Trainer David Siebers. Luis Raphael Pick trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein (31.).

In der Gruppe C stand Borussia Dortmund schon vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr als Sieger fest. Daher dürfte es die Schwarz-Gelben auch trösten, dass es gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 0:0 reichte. Es war erst das zweite Remis überhaupt in dieser Spielzeit für den BVB, der die restlichen zwölf Partien allesamt gewann.

Das 0:0 spielte Schalke 04 in die Karten, denn durch einen 5:1-Kantersieg beim TSV Meerbusch zog das Team von Norbert Elgert noch an den Düsseldorfern vorbei und beendet die Gruppenphase auf dem zweiten Platz. Beide Mannschaften haben 32 Punkte auf dem Konto, die Königsblauen können aber das bessere Torverhältnis vorweisen.

Die fünf Treffer gegen den TSV Meerbusch, der den ersten Saisonabschnitt im neuen Format auf Rang sieben abschloss, verteilten sich auf fünf verschiedene Torschützen: Jonas Zgorecki (6.), Zaid Amoussou-Tchibara (24.), Mertcan Ayhan (28.), Mika Tom Wallentowitz (67.) und Malik Tubic (80.). Eine geschlossene Mannschaftsleistung des Nachwuchs aus der Knappenschmiede.

Der MSV Duisburg schloss das Kalenderjahr mit einem erfolgreichen Kapitel ab. Mit 2:0 konnte der MSV das Derby gegen Rot-Weiss Essen für sich entscheiden. RWE beendet die Gruppenphase damit als Tabellenletzter, die Zebras landen auf Platz sechs.