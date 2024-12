Der MSV Duisburg beendet das Kalenderjahr mit einem Derbysieg, während Rot-Weiss Essen als Tabellenletzter ins neue Jahr geht.

Jahresabschluss für die Junioren! Mit dem 14. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga endete für die A-Junioren das Fußballjahr. In der Gruppe C stand das Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen auf dem Programm. Am Ende siegten die Zebras mit 2:0.

Schon lange vor dem Spieltag war für beide klar, dass es im neuen Jahr nicht in der Liga A um Playoff-Plätze geht. Die Spitzenplätze eins bis drei waren schnell außer Reichweite, der MSV empfing als Tabellensechster Schlusslicht RWE.

Und in der ersten Hälfte gehörte das Spiel auch klar den Gastgebern. RWE mit einigen Fehlern im Spielaufbau in den ersten Minuten, während die Meidericher die ersten Chancen verbuchen konnten. Die Gäste lauerten auf Konter, in der 24. Minute hatte Simon Gawryluk die erste Essener Chance, die Antwort des MSV hatte es dann in sich.

Die 26. Minute: Mirac Özgen setzte sich über rechts durch und wurde im Strafraum gestellt. Der Ball flipperte zu Yannik Scholl, der RWE-Schlussmann Noah Koch aus kurzer Distanz überwand - das 1:0 für die Duisburger.

So haben sie gespielt: Duisburg: Valenbreder - Schneider, Meis, Pavlovic, Haddou - Özgen, Youmssi, Scholl, Gashi (55. Siemienik/76. Slavytskyi) - Barnes (76. Nikolic), Berrahou. Essen: Koch - Nakuzola (46. Youbi), Schulte-Kellinghaus, Jurisic, Drießen (46. Chen) - Gawryluk (73. Hilligloh), Calik, Kaya (61. Elhankouri), Karatzidis (46. Bittner), Montas - Berzen (76. Özbek). Tore: 1:0 Scholl (26.), 2:0 Berrahou (86.). Schiedsrichter: Lukas Koch. Gelb-Rote Karte: Schulte-Kellinghaus (59., taktisches Foul).

RWE wirkte konsterniert, positive Kommunikation oder ein Aufbäumen fanden auf dem Platz kaum statt. So ging es mit einem 1:0 für Duisburg in die Kabinen, auch weil Koch das zweite Duell gegen Torschützen Koch stark für sich entschied (33.) und Mohammed Berrahou knapp am Essener Gehäuse vorbeiköpfte.

Zur Halbzeit wechselte Essen-Trainer Simon Hohenberg gleich dreifach. Das zeigte Wirkung, RWE trat deutlich aktiver auf, hatte mehr Ballbesitz. Es kamen auch Gelegenheiten, doch mitten in dieser Phase schwächten sich die Essener selbst. Nicolai Schulte-Kellinghaus musste ein taktisches Foul ziehen, um einen Konter der Zebras zu stoppen. Gelb-Rot war die Folge (59.).

Trotz Unterzahl ließen sich die Gäste nicht unterkriegen und gaben alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. Doch weder Qi Xiang Chen (75.) noch Boran Özbek (83.) konnten den Ball im Tor unterbringen.

Und so machte der MSV kurz vor Schluss den Deckel drauf. Nikita Slavytskyi setzte sich über links durch und gab auf Özgen. Der sah Berrahou, der frei einschoss, und verbuchte seine zweite Vorlage des Tages. Dabei sollte es auch bleiben, RWE beendete das Jahr als Tabellenletzter.

Damit endet das Fußballjahr 2024, für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen ist der erste Saisonabschnitt im neuen Format absolviert. 2025 wird die Liga dann in neu eingeteilten Staffeln weitergehen, für RWE und MSV in der Gruppe B. In diese werden auch aufstiegsberechtigte Amateurvereine aufrücken, um sich für die Vorrunde der neuen Saison zu qualifizieren.