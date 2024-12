Die U19 des VfL Bochum dreht einen Rückstand in einen Sieg und setzt ihre Erfolgsserie fort. Ein Ziel steht in diesem Jahr noch aus.

In der DFB-Nachwuchsliga steht die U19 des VfL Bochum dicht vor einem prestigeträchtigen Erfolg: Die Talente haben beste Aussichten, die Gruppenphase als Tabellenerster zu beenden.

Am kommenden Wochenende fällt die Entscheidung im Topspiel gegen Werder Bremen. Der VfL geht als Spitzenreiter mit drei Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus der Hansestadt in den letzten Gruppenspieltag und hat zudem die deutlich bessere Tordifferenz (+28 zu +21). Die Qualifikation für die Teilnahme an der Meisterrunde haben beide Teams bereits sicher.

An diesem Sonntag fuhr der noch ungeschlagene VfL den zehnten Sieg im 13. Spiel ein. Die Mannschaft von Trainer David Siebers setzte sich mit 3:1 gegen den SC Paderborn durch. Die Ostwestfalen gingen durch Monti Theiss in Führung (10.).

Doch nach dem Seitenwechsel drehten Julian Etse (47.), Daryl Nana per Elfmeter (63.) und erneut Nana (90.+5) das Spiel aus Sicht der Bochumer. Da überraschte es nicht, dass Trainer Siebers sich nach Abpfiff "zufrieden" zeigte.

VfL Bochum: U19 ist seit Vorbereitungsstart ungeschlagen

"Zum einen, weil wir den Rückstand gedreht haben. Aber abgesehen von einer zehnminütigen Phase in der ersten Halbzeit waren wir auch da schon sehr drückend und das dominante Team", bilanzierte er. "Und das gegen einen starken Gegner, der noch um den Einzug in die Meisterrunde kämpft."

Denn auch der Tabellendritte zieht in die sogenannte Liga A ein. Paderborn stand vor Anpfiff auf diesem Platz, rutschte durch die Niederlage auf Rang vier ab.

Bochum bleibt derweil ungeschlagen - nicht mal in der Vorbereitung auf die Saison hatten die VfL-Talente ein Spiel verloren. "Wahnsinn, was die Jungs im letzten halben Jahr geleistet haben", lobt Siebers. "Das funktioniert nur, wenn man als Team Woche für Woche gut arbeitet. Jeder einzelne Spieler ist wichtig für den Erfolg, unabhängig von der Spielzeit, die er erhält."

Nun soll die herausragende Halbserie am kommenden Sonntag in Bremen gekrönt werden (13 Uhr).