Die besten U19- und U17-Teams am Niederrhein und in Westfalen steigen im Winter auf. So ist der Stand kurz vor dem Ende der Hinrunde.

Im Jugend-Leistungsbereich läuft die erste Saison seit der Ligenreform. Die erste Saisonphase in der DFB-Nachwuchsliga ist beinahe beendet. Nach der Winterpause finden sich in der U19 und in der U17 jeweils die 24 besten Teams aus den insgesamt ach Gruppen in der Liga A zusammen und spielen später den Meister aus. Schalke, der BVB oder VfL Bochum sind bereits qualifiziert.

Für die weiteren 40 Mannschaften geht es in der Liga B weiter. Dort werden sie in Gruppen eingeteilt. Ebenfalls in der Liga B mit dabei: Die besten Teams aus den zweithöchsten Spielklassen ohne Leistungszentrum. Im RS-Verbreitungsgebiet betrifft das die Herbstmeister in der U19- und U17-Niederrheinliga und -Westfalenliga. Welche Teams auf einen Startplatz hoffen dürfen oder sogar schon einen sicher haben, zeigt diese Übersicht.

In der U19-Niederrheinliga steht Rot-Weiß Oberhausen kurz vor dem Sprung in die DFB-Nachwuchsliga. Drei Spieltage vor dem Ende der Hinserie belegt RWO den ersten Tabellenplatz und steht sechs Punkte vor der SG Unterrath. Das direkte Duell steht nicht mehr aus, so können die Oberhausener den Aufstieg schon am kommenden Wochenende fix machen.

In der U17-Niederrheinliga ist die Entscheidung bereits gefallen: Der TSV Meerbusch um den Sohn von Xabi Alonso darf sich auf Spiele gegen hochkarätige Gegner freuen. Meerbusch steht hinter Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, der mit seiner U16-Mannschaft nicht aufsteigen kann. Das gilt ebenso für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen, die Meerbusch noch überholen könnten. Ansonsten kann kein aufstiegsberechtigter Verein am TSV vorbeiziehen. Ein großer Erfolg für den Verein, dessen U19 bereits in der Nachwuchsliga unterwegs ist.

In Westfalen bahnt sich ein Doppelaufstieg an. In beiden Altersklassen führen die Sportfreunde Siegen die Verbandsliga zwei Spieltage vor dem Ende an. Die U19 liefert sich ein enges Rennen mit Verfolger Hombrucher SV (ein Punkt Rückstand). Auch der SV Rödinghausen darf sich noch Chancen ausrechnen.

Die U17-Westfalenliga führen Borussia Dortmund und der VfL Bochum an, beide dürfen nicht aufsteigen. Damit befindet sich Siegen auch hier in der Pole-Position. Bei zwei Punkten Vorsprung auf den VfB Waltrop kann der Aufstieg am Wochenende perfekt gemacht werden.

Der Gedanke hinter dem Ligawechsel im Winter: "Die Vereine ohne Leistungszentrum werden damit für ihre Leistungen in der Vorrunde honoriert und erhalten unmittelbar sportliche Vergleichsmöglichkeiten auf höherem Niveau", heißt es vom DFB dazu.

In der Liga B werden die Amateurvereine mit den Profiklubs in Gruppen zu höchstens acht Teams eingeteilt. Die Aufsteiger, die am Saisonende einen der ersten vier Plätze belegen, verbleiben über den Sommer hinaus in der Nachwuchsliga. Die übrigen steigen wieder in die Verbandsligen ab. Alle Vereine, die über ein Leistungszentrum verfügen, sind in der Nachwuchsliga unabhängig vom sportlichen Abschneiden gesetzt.