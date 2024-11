Angeführt vom Top-Torjäger hat die U19 von Schalke 04 den nächsten Sieg in der DFB-Nachwuchsliga eingetütet. Gegen Rot-Weiss Essen gab es ein 2:0.

Die U19 von Schalke 04 hat ihre Ungeschlagen-Serie in der DFB-Nachwuchsliga weiter ausgebaut. Am Samstagmorgen setzten sich die Königsblauen mit 2:0 im Derby gegen Rot-Weiss Essen durch. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert im siebten Ligaspiel in Serie ohne Niederlage. RWE kassierte derweil die fünfte Pleite in Serie.

Mann des Tages war auch an diesem Spieltag Zaid Amoussou-Tchibara. Der 18-Jährige erzielte einen Doppelpack und damit seine Saisontreffer 15 und 16. Er führt die Torjägerliste der Nachwuchsliga-Gruppe C mit riesigem Vorsprung an.

Zuletzt durfte das Top-Talent der Schalker schon im Training bei den Profis vorspielen. Zudem hatte er in einem Testspiel gegen Alemannia Aachen getroffen. Zu Einsätzen in der 2. Bundesliga wird er vorerst aber wohl nicht kommen. Trainer Elgert hatte sich dafür ausgesprochen, dass Amoussou-Tchibara vorerst weitere Erfahrungen in der U19 sammelt.

Gegen RWE war der Angreifer zweimal per Strafstoß erfolgreich. Knapp eine Stunde hielt der Widerstand der Gäste aus der Nachbarstadt. Dann sah der Schiedsrichter ein Handspiel im Essener Strafraum. Amoussou-Tchibara verwandelte sicher (58.). Zehn Minuten später blieb er erneut cool (68.), dem zweiten Elfmeter war ein Foulspiel vorausgegangen.

DFB-Nachwuchsliga: Schalke bald in Liga A, RWE in Liga B

Damit sorgte er für einen verdienten S04-Sieg. Die Knappen waren das überlegene Team. Auf Seiten von Rot-Weiss war in Rückstand nur ein zaghaftes Aufbäumen zu erkennen. Qi Xiang Leon Chen vergab in der Schlussphase die beste Chance für RWE.

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass Schalke sich als eines der drei besten Teams der Achtergruppe für die Meisterrunde (Liga A) qualifiziert hat. RWE tritt im neuen Jahr hingegen in der Liga B an. Vor der Winterpause stehen für beide Teams noch zwei Partien an.

DFB-Nachwuchsliga: Schalke 04 - Rot-Weiss Essen 2:0

Schalke: Siebeking - Thier, Khadr, Zgorecki, Turay (78. Numbisie), Ayhan, Vozar, Gulasci (56. Gashi), Ndiaye, Amoussou-Tchibara, Tubic (60. Walentowitz)

Essen: Gerres - Drießen, Jurisic, Schulte-Kellinghaus, Nakuzola (69. Byakoua), Barry (69. Friessner), Calik, Dzehlilov, Bittner (60. Gawryluk), Hiligloh, Berzen (46.Chen)

Tore: 1:0 Amoussou-Tchibara (58., HE), 2:0 Amoussou-Tchibara (68., FE)

Schiedsrichter: Jens Grage

Zuschauer: 100