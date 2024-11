Brüderpaar von Bochum und Fortuna geht auf Länderspielreise

Sie spielen im Nachwuchs des VfL Bochum und von Fortuna Düsseldorf. Nun dürfen sich zwei Brüder über eine Einladung des südkoreanischen Verbandes freuen.

Si-woo Yang und Siyeong Yang stehen vor besonderen Tagen. Die beiden Brüder wurden erstmalig in die Junioren-Nationalteams ihres Heimatlandes Südkorea berufen. In der Länderspielpause, die nach dem kommenden Wochenende beginnt, gehen sie auf Reisen.

Die beiden Talente spielen seit inzwischen mehr als sechs Jahren in Deutschland. 2018 zogen sie mit ihren Eltern nach Deutschland, um hier den Traum vom Profifußball zu verfolgen. Und dabei befinden sich die Yang-Brüder auf einem verheißungsvollen Weg.

Si-woo, mit 18 Jahren der ältere Bruder, läuft momentan für die U19 von Fortuna Düsseldorf auf. Über die Stationen Ratingen 04/19 und Rot-Weiß Oberhausen landete er 2022 in der Rheinmetropole.

In dieser Saison kommt er nicht nur in der DFB-Nachwuchsliga, sondern auch bereits in der Düsseldorfer U23 in der Regionalliga West zum Einsatz (fünf Einsätze). In der Vorbereitung auf die laufende Saison und in Testspielen durfte sich der Offensivmann auch im Profiteam zeigen. In einem Test machte er als Torschütze auf sich aufmerksam. Für die A- und B-Junioren der Fortuna absolvierte er insgesamt 33 Spiele, in denen er sechs Treffer und sieben Vorlagen beisteuerte.

Sein jüngerer Bruder Siyeong ist 15 Jahre alt. Er träg das Trikot des VfL Bochum. Beim Revierklub dürfte der Offensivmann noch in der C-Jugend auflaufen. Doch seit dieser Saison gehört er zum Kader der U17. Dort steht er in der DFB-Nachwuchsliga bei drei von vier möglichen Einsätzen. Beim 3:2-Sieg gegen Schalke 04 am ersten Spieltag gehörte er zu den Torschützen.

Er geht nun mit der südkoreanischen U15 auf Reisen. Es stehen Freundschaftsspiele gegen Dänemark, Polen und Saudi-Arabien an. Der Lehrgang wird in Spanien abgehalten. Ebenfalls in Spanien bereitet sich die U20 mit Si-woo vor. Er darf in den Testspielen gegen die USA, Frankreich und Dänemark auf sein Debüt hoffen.