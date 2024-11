Der vorletzte Vorrunden-Spieltag der U17-Nachwuchsliga ist durch. Es standen Entscheidungen an. Wer darf in Liga A um die deutsche Meisterschaft spielen, wer muss in Liga B ran?

Für den Wuppertaler SV, der sich vor der Partie noch berechtigte Hoffnungen auf den dritten Platz machen durfte, stand ein schwieriges Spiel auf dem Programm: VfL Bochum, mit Abstand Ligaprimus, war zu Gast in Wuppertal. Im Hinspiel leitete der Bochumer Sieg eine Negativ-Serie beim WSV ein: Nach der 2:4-Niederlage in Bochum Mitte September verlor Wuppertal die Tabellenführung und im Anschluss auch viele Spiele - nur eine von sechs Begegnungen wurde seitdem gewonnen. Die Folge: Das Abrutschen auf Rang vier und ein negatives Torverhältnis.

Grund genug, sich revanchieren zu wollen. Zwar ging der VfL in Führung, jedoch egalisierte Top-Torjäger Marko Karan diese noch vor dem Halbzeitpfiff und machte kurz darauf den Doppelschlag perfekt, sodass es mit einer 2:1-Führung für den WSV in die Pause ging. Der Tabellenführer schüttelte sich und drehte in der zweiten Hälfte auf: Lasse Isbruch, Lumiere Santo und Ruben Schneider sorgten dann doch noch für den erwarteten VfL-Sieg und zerstörten die Wuppertaler Hoffnungen auf den dritten Platz.

Borussia Mönchengladbach fand zuletzt durch Siege gegen Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg wieder in die Erfolgsspur. Dies änderte sich auch gegen Schlusslicht Rot-Weiß Oberhausen nicht. Gladbach bezwang Oberhausen mit 1:0 und festigte damit Rang drei. Jakub Peret erzielte kurz vor Abpfiff den umjubelten Gladbacher Siegtreffer (89.).

Für die U17 von Rot-Weiss Essen ging es sportlich nicht mehr um allzu viel: Das Erreichen einer der ersten drei Ränge war durch den Gladbacher Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen nicht mehr möglich. Gegen den Tabellennachbarn von Fortuna Düsseldorf setzte es ein 1:6 - erneut eine heftige Klatsche: RWE stellt die schwächste Defensive der Liga.

Die U17 vom FC Schalke 04 musste den zweiten Platz an Gladbach abgeben. Die Talente aus der Knappenschmiede kamen als Favorit in Duisburg nicht über ein 1:1 hinaus. Dominik Kolzok brachte die Zebras mit 1:0 in Führung (56.), Julien Becker glich in der 87. Minute aus. Ein herber Schlag im Kampf um Liga A.

Ein Nachholspiel in der Gruppe H steht noch aus: Am Mittwoch (06.11, 18:15 Uhr) ist Fortuna Düsseldorf in Duisburg beim MSV zu Gast. Mit einem hohen Sieg kann auch Düsseldorf an Schalke vorbeiziehen.

In Gruppe B trennten sich Arminia Bielefeld und Preußen Münster 1:1. Florian Brumley brachte die Preußen in Führung (31.), jedoch glich Diego Hübner kurz vor Schluss aus (90.). Hoffnungen auf Liga A darf sich Arminia damit noch machen: Viel hängt von der Partie zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn (3.11, 14 Uhr) ab. Gewinnt Werder, sind die Hoffnungen vergebens.

Borussia Dortmund, seines Zeichens schon sicher Zweiter hinter Hannover 96 und damit in Liga A vertreten, gastierte in Meppen. Dort gaben sich die Schwarzgelben keine Blöße und besiegten die Niedersachsen mit 3:1.