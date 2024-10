Beim 3:3 im U19-Derby beim BVB war Zaid Amaussau-Tchibara wieder der auffälligste Spieler des FC Schalke. Dafür gab es ein Sonderlob von Norbert Elgert, der zudem eine Andeutung machte.

Beim 3:3 (2:3) im Derby bei Borussia Dortmund erzielte Torjäger Zaid Amaussau-Tchibara wieder zwei Tore für die U19 des FC Schalke 04.

Zunächst traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 per Foulelfmeter. Dann besorgte er kurz vor der Halbzeit per Kopf den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:3, als er am langen Pfosten auf eine Flanke lauerte und aus kurzer Distanz einnickte.

Es waren bereits die Saisontreffer elf und zwölf für den Togolesen, der in dieser Saison immer mehr zum Torjäger reift. Dafür - und für eine weitere Entwicklung - gab es anschließend ein individuelles Sonderlob von seinem Trainer Norbert Elgert.

Und das gibt es nicht oft bei Schalkes Erfolgstrainer. Zumindest nicht öffentlich. "Er fängt jetzt auch an, immer besser nach hinten zu arbeiten und das Tempo durchzuhalten", sagte Elgert. Nach dessen vier Treffern innerhalb der ersten Halbzeit beim 4:2 bei Preußen Münster hatte er seinen Stürmer noch stark dafür kritisiert, dass er wie die gesamte Mannschaft in der zweiten Hälfte eingebrochen ist und das Spielen quasi eingestellt hat.





Das war nun anders. Amaussau-Tchibara und das ganze Team blieben über 90 Minuten bissig und haben sich den Punkt beim BVB für eine engagierte Leistung bis zur letzten Sekunde verdient. "Es war ein verrücktes Spiel für die Zuschauer. Ein super Spiel, ein super Derby", freute sich Elgert. Die finanziellen Möglichkeiten des BVB habe man derzeit einfach nicht. "Im Moment schon mal gar nicht. Und dann da so mitgehalten zu haben, ist schon eine starke Leistung. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein", meinte der 67-Jährige.

Und Amaussau-Tchibara? Scheint auch menschlich in den letzten Monaten gereift zu sein. Als der lange verletzte eigentliche Mannschaftskapitän Mertcan Ayhan in der zweiten Halbzeit sein Comeback feierte, übergab ihm Aushilfsspielführer Amaussau-Tchibara die Binde. "Zaid hat ihm die Binde freiwillig gegeben. Das musste er ja nicht. Das war ja nicht so abgesprochen", verriet Elgert. Auch das dürfte dem Coach gefallen haben.

"Mal schauen, was so im Februar oder März passiert", sagte Elgert über Amaussau-Tchibara. Und dürfte - wenn er weiter so performt - damit eine Profi-Perspektive für den 18-Jährigen angedeutet haben.