Nach einem intensiven Spiel musste sich das U19-Team von Fortuna Düsseldorf dem FC Schalke mit 1:3 geschlagen geben. Ausschlaggebend waren zwei umstrittene Elfmeterentscheidungen.

Fortuna Düsseldorf verlor das Duell in der U19-Nachwuchsliga mit 1:3 gegen Schalke 04. Die Partie war lange umkämpft und die Düsseldorfer gingen nach einem sauber ausgespielten Konter in Führung.

Diesen Vorteil konnte die Fortuna nicht lange halten und noch innerhalb der ersten Halbzeit wurde das Spiel gedreht. Kurz vor der Pause glichen die "Knappen" aus. Nur ein paar Sekunden vor dem Halbzeitpfiff dann der Schock - 1:2 für den S04.

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff dann der dritte Treffer für den Gastgeber aus Gelsenkirchen. Damit war die Partie durch.

Von meiner Sichtweise war es zumindest fragwürdig. Im letzten Spiel hatten wir bereits eine spielentscheidende Schiedsrichterentscheidung gegen uns. Engin Vural

Fortuna-Trainer Engin Vural sagte nach der Partie: "Es war das erwartete enge und hochintensive Spiel. Die Schalker hatten mehr Spielanteile, aber wir haben es defensiv lange gut gemacht und wenig zugelassen. Der Konter war sehr schön ausgespielt und wir gehen in Führung."

Danach kippte die Partie in Richtung der Heimmannschaft. Ausschlaggebend waren sicherlich die zwei Elfmeterentscheidungen zu Gunsten der Schalker in der 41. und 45. Minute im ersten Durchgang. Beide Pfiffe waren durchaus strittig und die Vural-Elf beschwerte sich zweimal lautstark.

Zur Erinnerung: Erst im letzten Spiel gegen den BVB gab es eine streitbare Entscheidung gegen die Düsseldorfer. In der 26. Minute sah Abwehrspieler Levi Mentzel die Rote Karte. Danach überrollten die Dortmunder ihren Gegner mit 6:0.

Kommende Gegner Fortuna Düsseldorf: Samstag, 05.10: SC Preußen Münster (Heim) Samstag, 26.10: Rot-Weiss Essen (Auswärts) Samstag, 03.11: MSV Duisburg (Heim)

"Ich muss mir die Szenen nochmal in Ruhe angucken. Von meiner Sichtweise war es zumindest fragwürdig. Im letzten Spiel hatten wir bereits eine spielentscheidende Schiedsrichterentscheidung gegen uns. Bei Gegner wie Schalke oder Dortmund muss alles passen, aber sowas können wir nicht beeinflussen" erklärte der Übungsleiter.





Weiter sagte der 39-Jährige: "Trotzdem dürfen wir direkt nach der Pause nicht das dritte Gegentor fangen. Im Anschluss hatten wir noch Möglichkeiten, das Spiel spannend zu gestalten, konnten diese aber nicht nutzen. Der Sieg für Schalke geht spielerisch in Ordnung."

Es ist die zweite Niederlage in Folge für die Düsseldorfer. In diesen beiden Spielen kassierten die Rheinstädter insgesamt neun Gegentore und nach der Schalke-Niederlage geht der zweite Tabellenplatz an die Gelsenkirchener.