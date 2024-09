Die Knappenschmiede ist bekannt für die Entwicklung von Top-Talenten. Gegen den TSV Meerbusch hat ein solches sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Während es bei den Profis der ersten Mannschaft rumpelt und kracht, gibt es auf Schalke eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Und diese heißt Norbert Elgert. Der 67-Jährige, der seit 1996 in der A-Jugend des S04 tätig ist, hat diverse namhafte Spieler ausgebildet. Mesut Özil, Benedikt Höwedes und Manuel Neuer sind einige prominente Beispiele.

Auch in der aktuellen Saison arbeitet Elgert mit einer talentierten Mannschaft. Bei der Kaderplanung wird dabei weit über den Tellerrand hinaus geblickt: Die Neuzugänge Ayman Gulasi von Bulls FC aus Australien oder Mamady Diawara vom FC Brügge in Belgien zeigen, dass Schalke seine Fühler auch weit über die Landesgrenzen hinaus ausstreckt.

In der aktuellen Saison macht besonders ein Flügelstürmer mit seinen Toren auf sich aufmerksam: Zaid Amoussou-Tchibara. Amoussou-Tchibara kam im Sommer 2023 aus der U17 von Bayer Leverkusen zur Knappenschmiede. Der 18-Jährige ist auf Rechtsaußen gesetzt, traf außer gegen den SV Meppen und zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf gegen jeden Gegner. Gegen den SC Preußen Münster war er sogar viermal erfolgreich.

Vier Scorer sammelte Amoussou-Tchibara auch zuletzt beim 6:2 Heimerfolg der Schalker U19 über den TSV Meerbusch. Wenn der 18-Jährige an den Ball kommt, dann geht es immer mit Tempo zum gegnerischen Kasten. Das 1:0 gegen Meerbusch erzielte er per Seitfallzieher nach Brustabnahme. Das 2:0 legte der Flügelflitzer mit einem flachen Pass auf Malik Tubic auf - er beweist also auch ein Auge für den Mitspieler.

Beim 3:0 schlenzte er den Ball mit links ins lange Eck. Seinen vierten Scorer besorgte er, indem er wieder mit Tempo in den Strafraum zog und den Ball für den eingewechselten Mika Wallentowitz zum 5:2 auflegte. Unter Beifall wurde er anschließend ausgewechselt. Sein Markenzeichen: Schnelle Übersteiger und Zug zum Tor.

Ab und an verdribbelt er sich, will zu viel oder vergibt die Top-Chancen. Aber er ist eben auch erst 18, befindet sich noch mitten im Entwicklungsprozess. Und mit der U19 des FC Schalke 04 ist er damit durchaus an der richtigen Adresse: Sie sind auf Kurs Liga A - das bedeutet im neuen System der DFB-Nachwuchsligen, dass Schalke mit um die deutsche Meisterschaft spielen kann.